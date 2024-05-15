Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Експерт: В Україні немає належного механізму та законодавства, які допомогли би захистити персональні дані

122

На сьогодні в Україні немає належного механізму та законодавства, які допомогли би захистити персональні дані.

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ розповів програмний директор Української Гельсінської спілки з прав людини Максим Щербатюк.

"Дуже важливо, коли є якийсь ефективний механізм захисту персональних даних, коли люди розуміють, що теоретично є ця можливість практичного захисту своїх персональних даних. На сьогоднішній день Україна стикнулася з тим, що цього механізму по факту немає. І через це не така велика мотивація (звертатися до відповідних структур із скаргами на втручання в приватне життя - ред.) , коли ти розумієш, що немає належного законодавства, належного механізму, який би допоміг тобі захистити свої права, і відповідно - органу, який би мав більш активніше в цьому напрямку працювати", - сказав Щербатюк.

Як наголосив експерт з кримінальної юстиції Центру політико-правових реформ Євген Крапивін, відповідальність за порушення приватного життя є мінімальною.

"Мій висновок завжди радше в бік того, що недостатнє усвідомлення меж своєї приватності й приватного життя призводить до того, що люди просто не скаржаться, не розуміють цих ризиків і не звертаються. Якби активніше певні правопросвітницькі кампанії наполягали на тому, що є контролюючий орган - Уповноважений з прав людини, кримінальна відповідальність за незаконний збір персональних даних, можливо, цих скарг було б і більше, ми б могли якусь практику аналізувати. Поки що вона мінімальна", - сказав Крапивін.

Також він поінформував щодо кількості кримінальних проваджень за фактом втручання в приватне життя у період воєнного стану, які розслідуються правоохоронними органами.

"От буквально 2022 рік - 164 (кримінальні провадження - ред.), 2023 - 422, і перший квартал 2024 року - 202. Із них до суду направлено фактично 23 за 2022 рік, 163 за 2023 рік і 43 за перший квартал 2024 року. Але судові рішення, які набрали законної сили, - буквально десятки. Чому? Тому що це доволі розтягнутий в часі процес. І так, я в принципі читав всі ці рішення, вони всі відкриті, там немає таких, до яких був би обмежений доступ", - сказав Крапивін.

За його словами, 9 із 10 таких справ стосуються стосунків між людьми, предметом спору яких було розголошення персональних даних, коли особа цього не бажала.

Як відомо, ст. 8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини гарантує кожній людині право на повагу до приватного і сімейного життя (право на приватність). Відповідно до цієї статті кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. При цьому органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Щербатюк, персональні дані
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 15 мая 2024
Вторник, 14 мая 2024
Понедельник, 13 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023