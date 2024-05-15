Макрон повідомив про постачання в Україну зброї найближчим часом

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським засудив посилення російських атак проти України, а також повідомив про постачання зброї найближчим часом.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в комюніке Єлисейського палацу за підсумками розмови.

Зеленський та Макрон обговорили ситуацію на фронті та потреби України у зброї. Французький лідер "рішуче засудив інтенсифікацію російських ударів по Україні, зокрема по її енергетичній інфраструктурі, а також нинішній наступ", кажуть у його пресслужбі.

Також Макрон підтвердив рішучість Франції надавати всю необхідну підтримку "в довгостроковій перспективі і разом з усіма своїми партнерами" для подолання загарбницької війни росії.

"Він також детально розповів про поставки (зброї. – Ред.), які будуть здійснені в найближчі дні та тижні на підтримку українських військових зусиль", – додали в Єлисейському палаці.

Президент Франції нагадав про свою пропозицію "олімпійського перемир'я", під час якого росія мала б припинити воєнні дії та були б використані "всі корисні дипломатичні ініціативи для початку переговорів, які відповідають міжнародному праву і законним інтересам України".