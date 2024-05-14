ЦПД: Сили оборони України підготували декілька ліній оборони на Харківщині за межами "сірої зони"

Сили оборони України підготували декілька ліній оборони на Харківщині. Проте у зв'язку з обстрілами прикордонної території фортифікації будували за межами "сірої зони". Про це заявив керівник ЦПД, офіцер Сил оборони Андрій Коваленко, передає УНН.
Коваленко пояснює, що боронні рубежі не могли бути збудовані у зоні, де зараз ведуться активні бойові дії, адже ця територія знаходиться у безпосередній близькості до кордону та прострілюється ворогом.
«Оборонні рубежі безпосередньо на смузі кордону з ворогом будувати неможливо. Бо вся техніка та інженери просто знищувалися б ворогом. Лінії оборони на Харківщині є, це декілька надійних ліній. Незабаром уповноважені особи розкажуть про них детальніше», - зазначив керівник Центру.
За його словами, маніпуляції довкола фортифікацій на Харківщині є продовженням російської ІПсО з дискредитації військового керівництва України з метою спровокувати розкол між місцевою і центральною владою, поширити панічні настрої та спричинити падіння бойового духу підрозділів ЗСУ.
У відомстві додають, що ситуація на Харківщині суттєво загострилася, однак наразі бойові дії ведуть виключно у прикордонні, Сили оборони України роблять все, щоб утримати оборонні рубежі та позиції.
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