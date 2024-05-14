Відповідно до прогнозу основних сільськогосподарських культур на 2024/25 маркетинговий рік від Департаменту сільського господарства США (USDA), в Україні очікується скорочення виробництва та експорту пшениці і кукурудзи порівняно з попереднім роком.

Про це повідомляє Український клуб аграрного бізнесу.

За оцінками USDA, в 2024/25 маркетинговому році виробництво пшениці в Україні скоротиться на 2 млн тонн в порівнянні з попереднім сезоном і становитиме 21 млн тонн. Це зниження буде спричинене, ймовірно, погіршенням логістики та складної воєнної ситуації в країні.

Водночас, прогнозований рівень виробництва 21 млн тонн є доволі високим показником на тлі повномасштабної війни.

Через менший врожай пшениці USDA очікує скорочення експортних поставок цієї культури з України в новому маркетинговому році. Згідно з прогнозом, експорт пшениці з України впаде на 3,5 млн тонн порівняно з поточним сезоном - до 14 млн тонн.

Такий обсяг експорту є значно нижчим за рекордний показник 2021/22 МР, коли з України було експортовано близько 19 млн тонн пшениці.

При цьому, прогноз світового ринку пшениці на 2024/25 МР передбачає дещо нижчі початкові запаси, ніж попереднього року, збільшення виробництва та споживання, помірне зростання торгівлі та скорочення кінцевих запасів.