Шмигаль: В Україні з’явиться дорадчий орган при уряді, який займатиметься публічними інвестиціями

В Україні створять Стратегічну інвестиційну раду – дорадчий орган при уряді, який займатиметься публічними інвестиціями.

За словами прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля, так уряд впорядковує сферу публічних інвестицій.

Завдання Стратегічної інвестиційної ради полягатиме в тому, щоб сформувати єдиний проєктний портфель публічних інвестицій, посилити їхню ефективність, напрацювати пропозиції для вдосконалення законодавства.

За словами прем’єр-міністра України, важливо чітко бачити скільки, куди та навіщо інвестує держава, а також на які результати розраховує.