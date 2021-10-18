Facebook хочет создать собственную виртуальную вселенную

Американская Facebook Inc. планирует нанять около 10 тыс. новых работников в Евросоюзе в течение следующих пяти лет для работы над проектом по созданию «метавселенной».
Как говорится в сообщении компании, Facebook наймет высококвалифицированных инженеров в странах, входящих в ЕС, преимущественно в Германии, Франции, Италии, Испании, Польше, Нидерландах и Ирландии.
В компании отметили, что решение нанять новых сотрудников в ЕС отражает уверенность Faсebook в силе европейского технологического сектора и потенциала профессионалов региона.
О проекте по созданию «метавселенной», представляющей собой виртуальное пространство, в котором люди могут встречаться друг с другом, используя очки виртуальной реальности, CEO и основатель Faсebook объявил этим летом. В прошлом месяце компания сообщила о запланированных инвестициях в проект в размере $50 млн, отметив, что на его разработку может уйти около 10-15 лет.
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