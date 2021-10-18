Умер Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений коронавируса, сообщается на его странице в соцсети Facebook.
«Генерал Колин Пауэлл... скончался сегодня утром от осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в сообщении в соцсети.
Эту информацию подтвердил телеканал CNN.
Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.
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