Умер Колин Пауэлл

Бывший госсекретарь США Колин Пауэлл скончался в возрасте 84 лет от осложнений коронавируса, сообщается на его странице в соцсети Facebook.

«Генерал Колин Пауэлл... скончался сегодня утром от осложнений, связанных с COVID-19», — говорится в сообщении в соцсети.

Эту информацию подтвердил телеканал CNN.

Колин Пауэлл был одним из основных участников событий, предшествовавших вторжению США в Ирак в 2003 году. Тогда 5 февраля на заседании СБ ООН Пауэлл заявил, что получил из первых рук информацию о якобы имеющихся у главы Ирака Саддама Хусейна технологиях по производству биологического оружия. В доказательство этих слов Пауэлл продемонстрировал пробирку с белым порошком, утверждая, что в ней содержится образец производимого на заводах Ирака оружия массового уничтожения. Позднее выяснилось, что Пауэлла дезинформировало ЦРУ: пробирки оказались фальшивками.