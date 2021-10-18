Глава МИД ФРГ назвал Лукашенко «руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз. Такую позицию он изложил в понедельник по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге. Его заявление транслировала в онлайн-режиме пресс-служба этого органа.

«Лукашенко является никем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов», — заявил немецкий министр. Он полагает, что белорусский лидер использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства. Одновременно Маас обвинил власти в Минске в подавлении оппозиции и нарушениях прав человека и назвал драматической политическую ситуацию в Беларуси.

Глава МИД ФРГ не исключил возможность введения санкций против авиакомпаний, перевозящих нелегальных мигрантов в Беларусь.

«Мы не будем дальше терпеть наличие компаний, которые зарабатывают деньги на том, что доставляют беженцев в Германию и другие европейские страны. Поэтому мы должны обсудить последствия для авиакомпаний и то, что нам нужны санкции, которые бы ясно говорили, что мы не приемлем такие действия», — сказал Маас.