Глава МИД ФРГ назвал Лукашенко «руководителем сети перевозчиков нелегальных мигрантов»

Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что президент Беларуси Александр Лукашенко использует нелегальных мигрантов для оказания давления на Евросоюз. Такую позицию он изложил в понедельник по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в Люксембурге. Его заявление транслировала в онлайн-режиме пресс-служба этого органа.
«Лукашенко является никем иным, как главой государственной сети перевозчиков нелегальных мигрантов», — заявил немецкий министр. Он полагает, что белорусский лидер использует беженцев как средство оказания давления на европейские государства. Одновременно Маас обвинил власти в Минске в подавлении оппозиции и нарушениях прав человека и назвал драматической политическую ситуацию в Беларуси.
Глава МИД ФРГ не исключил возможность введения санкций против авиакомпаний, перевозящих нелегальных мигрантов в Беларусь.
«Мы не будем дальше терпеть наличие компаний, которые зарабатывают деньги на том, что доставляют беженцев в Германию и другие европейские страны. Поэтому мы должны обсудить последствия для авиакомпаний и то, что нам нужны санкции, которые бы ясно говорили, что мы не приемлем такие действия», — сказал Маас.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016