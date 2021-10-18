Страны Балтии призвали США не забывать о российской угрозе

МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать о угрозе со стороны России на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина.
Министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также заместитель министра иностранных дел Литвы в интервью американскому изданию Newsweek заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР.
«Я правда надеюсь, что нынешняя администрация США и страны ЕС не забудут о вызовах, которые представляет Россия... Решая проблемы с одной стороны, давайте не забывать о другой. Иначе как-то утром мы проснемся с очень неприятным сюрпризом и потом снова будем пытаться понять, кто это упустил», — заявил изданию глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.
Ринкевич также назвал наивным мнение людей, которые считают, что нужно больше связей с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая.
«Россия представляет коротко- или среднесрочную угрозу, которая чрезвычайно важна. Но систематические вызовы нашему демократическому способу жизни, которые исходят со стороны Китая, это то, что нельзя игнорировать», — присоединился к нему заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
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