Страны Балтии призвали США не забывать о российской угрозе

МИД Латвии, Литвы и Эстонии призвали США не забывать о угрозе со стороны России на фоне нарастающих разногласий Вашингтона и Пекина.

Министры иностранных дел Латвии и Эстонии, а также заместитель министра иностранных дел Литвы в интервью американскому изданию Newsweek заявили, что США и их союзники по НАТО должны проявлять бдительность в отношении предполагаемых вызовов со стороны РФ и КНР.

«Я правда надеюсь, что нынешняя администрация США и страны ЕС не забудут о вызовах, которые представляет Россия... Решая проблемы с одной стороны, давайте не забывать о другой. Иначе как-то утром мы проснемся с очень неприятным сюрпризом и потом снова будем пытаться понять, кто это упустил», — заявил изданию глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич.

Ринкевич также назвал наивным мнение людей, которые считают, что нужно больше связей с Россией, чтобы сбалансировать влияние Китая.

«Россия представляет коротко- или среднесрочную угрозу, которая чрезвычайно важна. Но систематические вызовы нашему демократическому способу жизни, которые исходят со стороны Китая, это то, что нельзя игнорировать», — присоединился к нему заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.