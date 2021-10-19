Рада выбрала нового первого вице-спикера

Рада назначила нового первого вице-спикера парламента. Им стал Александр Корниенко.

«За» проголосовали 256 нардепов.

Назначение Корниенко, в частности, поддержало 222 депутата фракции «Слуга народа», 13 и 17 депутатов групп «За майбутне» и «Довира» соответственно, а также 4 внефракционных народепа. Против проголосовали лишь 2 депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и по одному нардепу фракций «Европейская солидарность» и «Батькивщина». Большинство этих депутатов, а также представителей фракции «Голос» воздержались.

Перед этим голосованием председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поставил на рейтинговое голосование кандидатуру Корниенко и народного депутата фракции «Европейская солидарность» Софии Федыны. В ходе рейтингового голосования за Корпниенко проголосовали 248 народных депутатов, а Федыну поддержали 73, преимущественно нардепы фракций «Евросолидарность» и «Батькивщина», а также три нардепа от «Слуги народа». После чего Стефанчук предложил проголосовать за кандидатуру Корниенко на должность первого вице-спикера.

Верховная Рада также освободила Корниенко от обязанности челна комитета по вопросам государственной власти.

Корниенко — глава политической партии «Слуга народа» и первый заместитель главы депутатской фракции «Слуга народа».