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Рада проголосовала проект госбюджета в первом чтении

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Рада проголосовала проект госбюджета в первом чтении

Верховная Рада приняла за основу проект государственного бюджета на 2022 год.

Законопроект № 6000 поддержали 264 народных депутата при необходимых 226 голосах.

Парламент в бюджетных заключениях рекомендовал правительству в редакции законопроекта ко второму чтению увеличить доходы общего фонда госбюджета на следующий год на 6,5 млрд грн за счет увеличения ожидаемых поступлений от налога на добавленную стоимость (НДС) с импорта. Помимо этого, парламент рекомендовал предусмотреть субвенцию из государственного бюджета местным на борьбу с пандемией и ее последствиями во время учебного процесса в школах — 1 млрд грн, а также — финансирование программы «Питьевая вода Украины на 2022-2026 годы» в размере 1 млрд грн.

Еще 1,5 млрд грн народные депутаты предлагают предусмотреть в качестве субвенций местным громадам на покупку оборудования для пищеблоков в школах — 1,5 млрд грн.

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Как сообщалось, доходы бюджета-2022 в поданном в Верховную Раду правительством законопроекте определены на уровне 1,277 трлн грн, что на 161 млрд грн выше по сравнению с плановыми показателями госбюджета-2021. Расходы предлагается установить в размере 1,465 трлн грн (+103 млрд грн к плановому показателю госбюджета-2021).

При этом дефицит госбюджета предлагается заложить в размере 3,5% ВВП по сравнению с 5,5% в госбюджете-2021.

бюджет-2022
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