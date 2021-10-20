Журналисты «UA: Первый» заявили о давлении со стороны Офиса президента

Журналистка телеканала «UA: Первый» Мирослава Барчук, которая ведет на канале ток-шоу «Обратный отсчет», заявила о давлении на редакцию программы со стороны Офиса президента. По словам телеведущей в Facebook, подчиненные Андрея Ермака обвиняют ток-шоу в несоблюдении профессиональных стандартов и выставляют свои условия относительно присутствия депутатов от «Слуги народа» в студии.

«Во-первых, Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции „Слуга народа“. Кандидаты на эфиры согласуются с контактным лицом Подоляка в ОП. Это не новость.... Во-вторых, в последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии „слуг народа“ на эфирах», — отметила Барчук.

Так, на прошлой неделе команде поставили ультиматум о присутствии на эфире или двух «слуг» или ни одного. При этом предлагаемые кандидаты были совсем некомпетентными в теме. На этой же неделе участие депутатов от «Слуги» согласовали только при условии отмены приглашения Гео Леросу.

«Конечно, мы восприняли это как давление. Мы отказались выполнять ультиматум, представители монобольшинства не пришли.... Но я здесь не о подлости. Я о первых колокольчиках. В частности об угрозе свободы слова и независимой журналистике в целом. Мне кажется, нам не стоит пропускать этих сигналов, пробных шаров, которые бросает нам власть. Я прекрасно помню, как все начиналось в 2010...», — написала журналистка.

Она также призвала депутатов от «Слуги народа» не поддаваться на шантаж вопреки собственному желанию.

Отметим, что расследование Pandora Papers об оффшорах, в частности о и истории президента Владимира Зеленского, согласно медиамониторингу «Детектор медиа», лучше всего осветил именно общественный телеканал. В отличие от олигархических медиа, которые почти не упомянули о Зеленском, и оппозиционных телеканалах, где президента прямо обвиняли, журналисты «UA: Первый» подали тему сбалансировано и взвешенно.