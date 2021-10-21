Нацбанк ухудшил прогноз роста ВВП до 3,1% в 2021 году

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по росту ВВП страны в 2021 году с 3,8% до 3,1%. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении НБУ.
«Учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году», — отмечается в нем.
Напомним, что рост ВВП Украины по итогам января-августа 2021 года ускорился до 2,9% по сравнению с 2,1% по итогам января-июля, такую оценку дало Министерство экономики.
В 2020 году украинская экономика упала на 4%. В этом году Минэкономики и правительство ожидали рост на 4,1%, а Нацбанк — на 3,8%.
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