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Судья Верховного суда просит заблокировать пролоббированную Западом судебную реформу

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Судья Верховного суда просит заблокировать пролоббированную Западом судебную реформу

Окружной админсуд Киева (ОАСК) просят приостановить действие Положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов по квоте Совета судей Украины.

О том, что поступил такой иск, сообщается на сайте суда.

«Окружной административный суд города Киева просят приостановить действие Положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав Этического по квоте Совета судей Украины, утвержденного решением Совета судей Украины № 46 от 21 сентября 2021 года. Такое требование содержится в заявлении об обеспечении иска, поступившего в суд с подачей самого иска, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины», — отмечается там.

Заявителем указан Олег Ткачук, ответчиком — Совет судей Украины.

Олег Ткачук — судья Верховного суда Украины.

Отмечается, что сейчас ОАСК решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Напомним, что формирование Этического совета является ключевым моментом проголосованной недавно парламентом реформы Высшего совета правосудия, на которой настаивали западные партнеры Украины.

В состав Этического совета будут входить шесть человек: трое судей (действующих или в отставке) и трое лиц, определенных международными организациями, с которыми Украина в течение минимум последних три года сотрудничает в сфере судебной реформы или противодействия коррупции.

При этом иностранцы будут обладать правом решающего голоса.

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Этический совет будет устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВСП критериям профессиональной этики и добродетели, а также рекомендовать его назначение. В течение трех месяцев со дня утверждения состава Этического совета он должен оценить соответствие вышеуказанным критериям нынешних членов ВСП и в случае отрицательной оценки может рекомендовать увольнение.

От Высшего совета правосудия зависит вся судебная система Украины, ведь только он имеет право увольнять или назначать всех судей в стране, за исключением Конституционного суда.

ВСП, ОАСК
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