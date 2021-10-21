Еще одна область приблизилась к «красной» зоне

Ровенская область по показателям приблизилась к «красной» зоне эпидемической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В частности, в Ровенской области превышены коэффициент выявления случаев инфицирования и уровень госпитализаций больных COVID-19.

По состоянию на 20 октября эти показатели также были превышены в Житомирской, Луганской и Сумской областях.

Напомним, Государственная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение установить в Сумской области красный уровень эпидопасности с 23 октября.

С 15 октября Херсонская область перешла в красную зону карантина, с 18 октября начал действовать красный уровень эпидемической опасности в Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областях.