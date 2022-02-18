Несколько западных областей могут выйти из «красной» зоны карантина

Ровенская область первой может выйти из «красной» зоны, прогнозирует министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«По результатам анализа распространения COVID-19 видим, что Ровенская область достигла признаков, позволяющих рассмотреть вопрос об отмене „красного“ уровня эпиднебезопасности в регионе. Это первая область, находящаяся в „красном“ уровне эпиднебезопасности, которая стабилизировала эпидемическую ситуацию», — сказал он на брифинге в пятницу.

Ляшко сообщил, что также из «красной» зоны в ближайшее время могут выйти Закарпатская и Ивано-Франковская.