Еще две области перейдут в «красную» зону с 26 октября

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) установила «красный» уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской области с 26 октября, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила установить: с 00:00 26 октября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Ровенской и Николаевской областей», — написал Немчинов в своем Телеграм-канале.

Как сообщил Немчинов, Госкомиссия решила применить на территории Ровенской и Николаевской областей ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

Как сообщалось, ранее Госкомиссия по ТЭБ и ЧС установила «красный» уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Херсонской области с 15 октября, а с 18 октября — также на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей, с 23 октября — в Сумской области.