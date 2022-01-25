В Ровенской области устанавливают «красный» уровень эпидопасности

Государственная комиссия Украины по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) установила на территории Ровенской области «красный» уровень эпидемиологической опасности с четверга, 27 января, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям. По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 27 января 2022 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Ровенской области», — написал Немчинов в Телеграм-канале.