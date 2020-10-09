СМИ обвинили профсоюзного лидера Михаила Волынца в подстрекательстве шахтеров

Период экономического кризиса – это звездное время для профсоюзов, ведь недовольных граждан можно легко вывести на социальные протесты, «сдав профсоюзные массы в аренду» заинтересованным лицам и партиям.

Об этом пишет издание «Комментарии» в статье «Михаил Волынец и его профсоюзный бизнес», анализируя одну из табуированных в современном обществе тем: как создать бизнес в достаточно деликатном сегменте – на профсоюзах и общественных движениях.

«Непростой период 90-х годов прошлого века подарил украинской политике не только «красных директоров», олигархов, но и целый ряд публичных деятелей, которые всячески пытались сколотить себе капитал, тайно обслуживая власть и бизнес, при этом прикрываясь красивыми лозунгами борьбы за права простых украинцев. Одним из таких людей был Михаил Волынец – человек, который рвет на себе рубашку за горняков, активно светится в украинских медиа как эксперт по горно-металлургическому комплексу, профсоюзным вопросам, и деятельность которого смело можно назвать эффектной, но не эффективной. Все это, конечно же, исключительно ради блага трудового народа, но иногда немножко и ради себя», – пишут «Комментарии».

По данным СМИ, недавно Михаил Волынец купил элитную квартиру в Киеве за 270 тысяч долларов (это его минимум четвертая квартира), хотя происхождение денег он и не смог объяснить. Кушать он любит в самых дорогих ресторанах (например, в «Петергофе» в правительственном квартале Киева на пересечении улиц им. Филиппа Орлика и Липской), предпочитает красную рыбу с овощами и белым вином. В общем, весьма неплохо, как для лидера голодающих шахтеров. И это лишь мелочи, о которых сейчас стало известно.

Сегодня Волынец является народным депутатом от Всеукраинского объединения «Батькивщина», и это его четвертая ходка в парламент Украины, причем все предыдущие каденции он тоже отмотал в свите Юлии Тимошенко. Забавно другое: анализ его биографии показывает, что всю жизнь он на самом деле работал на других хозяев – на тех, кого принято называть «донецким кланом».

Не думай о секундах свысока

Профсоюзная деятельность Михаила Волынца началась в середине 1980-х прошлого века. В 1985 году он становится председателем советского профкома шахты им. Стаханова, входившей в трест «Красноармейскуголь». В 1989 году на Донбассе грянули выступления шахтеров, которые предвосхитили крах СССР. Забастовочное движение уничтожило руководство советских декоративных профкомов, не имеющих никакого реального влияния на предприятиях. Потерять теплое место молодому профсоюзному «лидеру» не очень хотелось. Ведь к 30 годам оно помогло ему закрыть все главные бытовые вопросы – квартиру, регулярные путевки в престижные санатории для себя и своих родственников, внимание девушек. И Михаилу Волынцу таки удалось стать одним их немногих руководителей профкома, сохранивших свое место.

В 1989 году его переизбирают на пост главы профкома треста «Красноармейскуголь» – гиганта угольной отрасли. В тех условиях это значило, что шахтеры, которые только что своими забастовками вынудили уйти с постов всех поставленных при СССР формальных профсоюзных лидеров и жаждали новых лиц, согласились на переизбрание одного из своих недавних врагов.

Загадка сохранения поста за профсоюзным лидером предопределила его дальнейшую карьеру. Поэтому остановимся на этом более подробно. Выступления шахтеров предпринимала попытки контролировать одна из самых могущественных спецслужб того времени Комитет государственной безопасности (КГБ) СССР. Если быть точным, то проблемами шахтерских забастовок занималось Пятое Управление КГБ УССР (впоследствии трансформировалось в Управление «Т» СБУ).

Собственно, Михаилу Волынцу после собеседования в КГБ дали важное задание: возглавить первую шахтерскую забастовку на шахте им. Стаханова. Но возглавить ее нужно было правильно – контролируемо, и с этим заданием молодой профсоюзный агент справился на «отлично».

Некоторые СМИ и ранее обращали внимание на наблюдения шахтеров, подозревавших, что их недовольство специально подстегивали.

«В ночь с 20 на 21 июля 1989 года при замене третьей смены шахтеров на четвертую возле здания облсовета возникла сложная ситуация. Среди прибывших оказалось много людей в возрасте, которые стали агитировать разъехаться по шахтам. Это было опасно, так как по отдельности шахты могли выйти из забастовки. И тут я увидел, как на площади перед обкомом два мужика начали «заводить» шахтеров. Причем сами они были явно не шахтеры. Они стояли друг напротив друга и перебрасывались фразами между собой, и вокруг них сразу образовался кружок из людей, которые следили за этим диалогом, а диалог разжигал желание продолжить забастовку. Они не касались шахтерской тематики, но то, как они заводили шахтеров на теме нелюбви к «начальству», не оставляло сомнений, что это московские кагэбэшники – и московский акцент, и аккуратность в словах», – рассказал в 2009 году в интервью газете «Сегодня» один из первых лидеров шахтерских стачек 1980-х Юрий Болдырев.

В общем, благодаря тому, что бунтовщиками управлял «свой» человек, местные чиновники смогли отрапортовать в Кремль, что шахтеры не выдвигают политических требований, а их претензии имеют преимущественно экономический характер. В окружении президента СССР Михаила Горбачева результатом остались довольны.

Михаил Волынец быстро влился в наспех созданную на предприятии сеть кагэбэшных агентов, и с ее помощью организовал успешные перевыборы.

«В 1991 году ему как лояльному власти «бунтарю» дают возможность принять участие во втором всесоюзном съезде шахтеров СССР. После приезда из Москвы он организовывает на шахте им. Стаханова независимый профсоюз», – отмечается в журналистском расследовании «Украины криминальной». – По сути, на официальном профсоюзе шахтеров делается новая вывеска, отвечающая требованиям времени, а все действия горняков согласовываются с КГБ. Если для СССР шахтерские выступления стали фатальными, то для главы первички профкома Михаила Волынца они дали новую путевку в жизнь.

В одном из интервью Михаил Яковлевич даже сообщил свой оперативный псевдоним – «Воланд» (как известно, булгаковский Воланд – это повелитель злых сил, обладающий неограниченными возможностями). Впоследствии Воланд уточнил – дескать, это в СБУ его так называли за глаза, потому что его боялся сам Леонид Кучма.

В 1992 году Михаил Волынец возглавил Межрегиональное объединение Независимого профсоюза горняков (НПГ) – уже независимой Украины. А в 1995 года он становится председателем Независимого профсоюза горняков Украины – в организацию входили кроме донбасских, независимые профсоюзы Днепропетровской и Львовской области и других областей (их наплодили агенты СБУ для контроля забастовочного движения). Позже организация становится костяком Конфедерации независимых профсоюзов Украины (КНПУ), бессменным лидером которой Михаил Волынец является с 1998 года.

Как шахтеры привели к власти «донецкий клан»

О Михаиле Волынце и его профсоюзе вспомнили через пару лет, когда в начале 90-х «донецкие» решили надавить на власть в Киеве, чтобы сместить неугодного премьера Леонида Кучму и назначить вместо него «своего» и.о. премьера Ефима Звягильского. Доведенным до отчаяния шахтерам, которым на тот момент годами не выплачивали зарплату, объяснили, что есть враг номер один – киевская власть.

«Голодным – в буквальном смысле – горнякам терять было нечего, и они, грохоча касками, двинулись на Киев пешим маршем (в итоге это событие спровоцировало досрочные президентские выборы). Формально шахтеров координировал профсоюзный лидер Михаил Волынец, но участники тех событий рассказывают, что на самом деле вся их стратегия была расписана кураторами Михаила Яковлевича в СБУ, – пишут «Комментарии». – По сути имела место спланированная диверсионная операция в формате шахтерской забастовки, разработанная отдельно взятым территориальным органом спецслужбы против собственного государства и в интересах бандитско-олигархического «донецкого клана». Практически вся угольная промышленность была остановлена, а руководству страны был поставлен ультиматум: либо премьер-министром станет Ефим Звягильский, либо еще несколько дней забастовок – и экономика страны полностью развалится».

В торгах за премьерское кресло «донецкие» победили – осенью 1993 года Ефим Звягильский был назначен и.о. премьер-министра (он продержался в премьерском кресле до лета следующего года).

Несложно догадаться, что Михаил Волынец с его профсоюзом был лишь фасадом всего этого достаточно сложного процесса. Тем не менее, с того момента он оказался на довольно щедром довольствии у «донецкого клана».

Но с приходом к власти Леонида Кучмы в 1994 году профсоюзному лидеру припомнили его участие в акциях против ставшего президентом Даниловича, так что Волынцу пришлось на некоторое время затаиться. Да и в целом численность горняцкого профсоюза упала практически втрое, сократились и без того скудные финансовые поступления от взносов. О профсоюзе (НПГ) практически забыли, лишь иногда используя его в борьбе донецких угольных генералов сначала с премьером Евгением Марчуком, а затем с набиравшим силу вице-премьером Павлом Лазаренко.

Работа на всех хозяев сразу

Настоящую путевку в большую политику Михаилу Волынцу дало окружение Юлии Тимошенко. Политтехнологи БЮТ в 2002 году решили использовать антураж «профсоюзного лидера», поэтому его поставили №14 в партийном списке. Это был чистой воды «аванс», ведь никаких значимых достижений у Волынца не было. Да и вообще как самостоятельный организатор – без поддержки могущественных друзей из спецслужб – он показал себя не с лучшей стороны уже в 2006 году, когда за тот же номер в списке БЮТ пришлось поработать главой избирательной кампании блока в Донецкой области.

Результат был провальный − всего 60 тыс. голосов на всю самую густонаселенную область Украины, где профсоюзный лидер, как ошибочно считали его соратники в Киеве, был авторитетом.

Ходят слухи, что Михаил Волынец продолжал тогда работать на своих донецких хозяев и выполнял весьма тривиальную задачу по недопущению усиления политического присутствия Юлии Тимошенко в регионе. И с этих позиций провальный результат для БЮТ вообще-то был отличным результатом для «донецкого клана», в интересах которого втайне продолжал работать наш герой, формально притворяясь истинным бютовцем.

Периодически в адрес Михаила Волынца звучали обвинения в сотрудничестве с «донецкими», в частности – с окружением Рината Ахметова. Политик всегда отнекивался, но ему не верили.

В итоге в 2011 году он сделал громкое заявление: дескать, его сына в далеком 2004 году пытались убить люди, приближенные к Ринату Ахметову и, возможно, даже сам олигарх согласовывал этот вопрос.

Впоследствии оказалось, что Андрей Волынец жив-здоров и успешно работает – где бы вы думали – в ДТЭК, при этом на завидной позиции − за рубежом. Он является сотрудником компании DTEK Trading SA, офис которой находится в Женеве.

«Комментарии» пишут, что в профсоюзной среде по-прежнему ходят слухи, будто Михаил Волынец тайно общается с ахметовскими менеджерами и даже оказывает им услуги по блокированию отдельных забастовок. Сам лидер Независимого профсоюза горняков Украины эти связи отрицает, как и тесные контакты с некоторыми экс-представителями «Партии регионов» и «Оппоблока».

Квартирные ужимки

Показательно, что переход в новый статус нардепа не добавили Волынцу динамики в мышлении и поведении. Он, по сути, продолжил действовать как мелкий советский клерк.

Так, к примеру, чтобы не потерять квартиру в одном из микрорайонов Красноармейска (Донецкая область), он много лет не прописывался в своей киевской депутатской квартире по ул. Княжий Затон, 12. Свою жену Волынец пристроил сотрудником Свободного профсоюза работников киевского метрополитена (по образованию она машинист компрессорного оборудования). В квартире нардепа в Красноармейске проживал младший брат Николай. Сын последнего, между прочим, – тоже работает в профсоюзе.

Ну а своему сыну Михаил Яковлевич почти сразу же купил жилье в Киеве – возле метро Шулявская.

Зато в текущем году Волынец уже открыто задекларировал свою новую элитную квартиру в Киеве общей стоимостью 7,64 млн грн. – эквивалент 270 тысяч долларов. Интересно, многие ли бастующие шахтеры могут похвалиться такими квартирами? Согласно данным на сайте НАПК, жилье составляет 122 кв м.

Понятно, что нардеп сейчас не комментирует вопрос покупки квартиры, но ситуация, согласитесь, интересная. Ведь до избрания в парламент в 2019 году Волынец 7 лет (с 2012 года) работал исключительно на профсоюзном поприще, иногда мелькая на акциях протеста как представитель интересов рабочих. Вряд ли накопить на новое жилье удалось благодаря зарплате профсоюзного лидера и шахтерской пенсии. Сам Волынец ранее уверял, что других доходов не имеет, хотя и добавлял, что, как и каждый человек, имеет «какой-то ранее накопленный запас прочности», правда, не уточнял, за счет чего этот запас накоплен.

Шлепни меня!

Михаила Волынца сложно назвать политиком с драматическим талантом, он не умеет хорошо играть на публику, поэтому избрал для себя наиболее подходящую роль «вечного страдальца». Волынец тем не менее старался, хотя чаще всего старания приводили к тому, что он оказывался мальчиком для битья.

В 2002 году политик заявил, что был избит милиционерами во время заседания суда по делу членов партии УНА-УНСО. Также он как-то имел честь продемонстрировать журналистам «Украинской правды» сломанный палец.

Накануне Оранжевой революции 2004 года профсоюзный лидер умело представил полученный в потасовке синяк в качестве доказательства политического преследования, объявил себя «жертвой режима Кучмы», и даже смог год прожить в США.

16 декабря 2010 года прямо в сессионном зале парламента произошла потасовка между депутатами-бютовцами и их идеологическими противниками. В результате драки четверо сторонников Юлии Тимошенко, в том числе и Волынец, были госпитализированы. Впоследствии комиссия ВР так и не нашла того, кто в очередной раз отшлепал потерпевшего нардепа.

Злые языки тогда говорили, что перед членами «БЮТ-Батькивщина» просто была поставлена задача изобразить из себя мучеников, с которой они справились на «отлично». Дело в том, что после этого (да и других) избиений Волынца регионалами у «БЮТ-Батькивщины» ощутимо вырос рейтинг, чему есть документальное подтверждение.

В 2012 году политические соратники Волынца, убедившись в его неэффективности и связях с политическими конкурентами, отправили любителя терпеть различные невзгоды на заведомо непроходное 85-е место в партийном списке. Хотя он очень старался продемонстрировать лояльность и даже объявил бессрочную голодовку (которая длилась ровно 2 дня) под крыльцом Качановской колонии, где сидела его патронша Юлия Тимошенко.

На следующих (внеочередных) выборах в 2014 году политик вновь промахнулся мимо заветного депутатского кресла под куполом на Грушевского.

Проведя работу над ошибками, Волынец принялся активно трудиться на протестном «фронте»: он начал появляться на различных акциях протеста возле Кабмина, Верховной Рады и Офиса Президента.

В 2018 году во время протеста шахтеров под Кабинетом Министров Волынец влез в драку, которую затеяли нардеп Сергей Шахов и министр угольной промышленности Игорь Насалик. Впоследствии полиция обвинила Михаила Яковлевича в нападении на министра; и хотя дело быстро «замяли», попиариться все же удалось.

Скучающим без ярких зрелищ шахтерам очень понравилось, что кто-то смелый таки пнул министра, с должностью которого по старой холопской традиции отождествляется все плохое. Министр, кстати, оказался не промах – и уже через секунду Михаил Яковлевич ретировался с очередным синяком, который он впоследствии гордо демонстрировал при первой возможности.

Профсоюз понарошку

У Независимого профсоюза горняков Украины за многолетнюю историю существования результат работы по сути близок к нулю. Почему так происходит? Вероятно, дело в том, что Михаил Волынец всегда умел договариваться с владельцами предприятий и отдельными влиятельными людьми за спиной у шахтеров.

«Основной целью Михаила Яковлевича всегда были непрофильные доходы, которые профлидеры ячеек извлекали от своей деятельности. Эти доходы – плата собственников и руководителей государственных шахт за удержание в покорности коллектива. Выражалась она либо во второй зарплате и/или в допуске к ограблению предприятия путем поставок продукции (по завышенным ценам), реализации его имущества (по заниженным ценам) и т.д. Часть этих денег шла на прокорм сети провокаторов-прихлебателей», – уточняют «Комментарии».

По данным СМИ, самым ярким примером являются взаимоотношения НПГУ с госпредприятием «Макеевуголь». Руководителем профкома на предприятии являлся некто Анатолий Акимочкин. Он же – заместитель Волынца по Конфедерации и профкому горняков, считается самым состоятельным профлидером. Пять лет руководителем ГП «Макеевуголь» (Донецкая область) был некто Станислав Толчин. Итог его хозяйствования ознаменовался долгом в бюджеты всех уровней в размере 180 млн. грн. В том числе в городской бюджет Макеевки – 20 млн. грн., в Пенсионный фонд – 200 млн. грн. А также уголовными делами по растрате госимущества в особо крупных размерах, от которых Алексей Толчин прячется в Израиле с 2011 года.

Но в какой-то момент внезапно профсоюз предприятия горой стал на защиту бывшего директора и даже пытался организовать забастовки в связи с его увольнением. И это несмотря на то, что руководство предприятием Толчиным сопровождалось многомесячными невыплатами заработной платы коллективу! Об этом профсоюз никогда не говорил вслух публично.

«Причина проста – Анатолий Акимочкин был приближен к управлению предприятием и финансово обласкан директором-мародером. Он – участник его сомнительных финансовых схем на предприятии, постоянный гость попоек и толчиновских вечеринок в ночных клубах и фешенебельных ресторанах. А шикарный автопарк директора госпредприятия из «Феррари», «Ягуаров», «Бентли» и «Мерседесов» всегда был к услугам профсоюзного босса Михаила Волынца», – пишут «Комментарии».

Последние пару десятилетий между Акимочкиным и Волынцом якобы установились прочные деловые отношения. По сути, первый играл роль теневого кошелька профсоюзного лидера. А второй обеспечивал своему подчиненному крышу для сомнительных финансовых операций и при решении личных вопросов. Поговаривают, что благодаря протекции Михаила Волынца, сын Акимочкина дважды избежал уголовного преследования по щекотливым статьям «грабеж» и «незаконный оборот наркотиков».

Обвинения в рейдерстве

Трудом на благо действующих работодателей не исчерпывается деятельность профсоюзов Волынца. Они переходят на услуги потенциальным руководителям и собственникам. Иными словами, вовлекаются в рейдерскую деятельность, которая буйным цветом расцвела в начале 2000-х.

«Есть многочисленные свидетельства того, что Михаил Волынец в прошлом брал деньги у профессиональных рейдеров для того, чтобы при помощи шахтерских забастовок шантажировать владельцев шахт и вынуждать их продавать предприятия за бесценок новым хозяевам – утверждают «Комментарии». – Для рейдерской деятельности Михаилом Волынцом учреждается специальный профсоюз «Защита справедливости». Название не случайно – излюбленным приемом рейдеров под личиной профсоюзов становится отъем предприятия через «защиту прав трудящихся».

По информации СМИ, защита состояла в распространении провокационных слухов среди коллектива против руководства. Это социальное недовольство играло роль дымовой завесы, под покровом которой проходила рейдерская атака на предприятия и организации. Иногда профсоюзные провокаторы ограничивались шантажом существующего руководства и собственников и, как говорят, за определенный прайс убирались восвояси.

«Организация «Защита справедливости» оказалась в эпицентре рейдерских операций в отношении предприятий и учреждений. Это завод «МИНЭТЭК» (специализируется на производстве продукции для железных дорог, шахт, ГОКов), ОАО «Запорожский кабельный завод», Музей народной архитектуры и быта Украины, Павлодарское отделение Фонда социального страхования, ОАО «Лисичанскуголь», «Торф Украины», и др. Также профсоюз нередко задействовали для имитации народного недовольства при смене директора завода им. Малышева. Аналогичным образом Волынец сотоварищи пытались действовать на метзаводе им. Ильича, изображая недовольство масс директором Юрием Бойко», – пишет «Украина криминальная» в статье «Михаил Волынец: в «подтанцовке» «угольных генералов».

Но и это еще не все. В некоторых случаях Михаил Яковлевич, якобы получив деньги от рейдеров и начав забастовку, шел уже к владельцам шахт и требовал у них денег, обещая прекратить забастовки подконтрольных ему шахтеров.

В 2011 году «Украинская правда» обвинила Михаила Волынца в том, что он таким образом обещал Ринату Ахметову прекратить забастовки, которые сам же и начал на его шахтах. Все обвинения Михаил Яковлевич конечно же отрицает.

Впрочем, случались в его адрес и более тривиальные обвинения. Якобы иногда он снисходил до в общем-то бытового рейдерства – координировал захват столичных объектов недвижимости.

«Комментарии» пишут, что в 2008 году он в сопровождении неких «спортсменов» пытался захватить здание в центре Киева (ул. Большая Васильковская, 65). Народный депутат командовал спортивными молодчиками, а те осуществляли попытки проникнуть на территорию и даже пробовали распилить ограждение. Атаку остановил приезд сотрудников правоохранительных органов.

В том же году Волынец оказался в центре другого рейдерского захвата помещения, действия проводились по аналогичной схеме, но при этом пострадали участковый милиционер и сотрудник исполнительной службы.

Игра по-крупному

Мандат народного депутата открыл Михаилу Волынцу невиданные ранее возможности. Так, в одном из интервью он сам прямо сообщил, что ему предлагали взятку во время одной из его предыдущих каденций в Верховной Раде в размере 400 тысяч долларов. Объясняя журналистам, почему же он не взял эти деньги, Михаил Яковлевич туманно объяснил, что, дескать, другому его коллеге предлагали взятку в сумме 7 миллионов долларов. Создается впечатление, что этим интервью Михаил Волынец дает понять своим потенциальным взяткодателям, что его недооценили – и за большую сумму он готов к сотрудничеству.

«Я разговаривал с одним своим коллегой ... ему депутат из Партии регионов принес семь миллионов долларов. Потом оказалось, что человек по дороге украл миллион. Восемь выделяли для этого человека», – сетует Михаил Яковлевич.

И с одной стороны, вроде бы взятки честный Волынец не берет, с другой – вот же товарищу из БЮТ предлагали в 17 раз больше денег, с третьей – товарища фактически обокрали, не донеся всю взятку (тут явно присутствует сочувствие).

«Для освоения взяток и других финансовых ресурсов (поступавших в частности от директоров предприятий и рейдеров) Михаил Волынец учреждает ряд оффшоров. В частности, компанию «Хиллстоу Лимитед» на Виргинских островах. Компания основана украинским ООО «РА Сити Групп». Соучредителями выступают дочь и зять Волынца. Часть отмытых денег из оффшоров инвестируются в недвижимость в Соединенных Штатах Америки, где сейчас проживает часть семьи профсоюзного босса», – пишут «Комментарии».

И вновь начинается бой!

Бурная деятельность профсоюзного лидера всегда была на виду у «нужных» людей – и в 2019 году фортуна вновь улыбнулась Михаилу Волынцу, который вовремя надел маску страдальца за права рабочих. Политик таки прошел в Раду по спискам ВО «Батькивщина».

Теперь он не снижает градус своей активности и продолжает появляться на уличных акциях, освещает на своей странице в Facebook все шахтерские протесты (как на Донбассе, так и на Западной Украине), дает комментарии СМИ и всячески позиционирует себя если не как непосредственный лидер рабочих, то, по крайней мере, сочувствующий.

Хотя следует отметить, что прямым посредником между властью и протестующими Волынец не спешит становиться. Показательный пример – ситуация с последней забастовкой в Кривом Роге. По мнению нардепа, требования протестующих шахтеров Криворожского железорудного комбината (КЖРК) являются обоснованными, а сам протест – результат действий менеджмента, руководимого одним из собственников. Тем не менее, у многих сложилось впечатление, что Волынец просто подстрекает рабочих к продолжению забастовки, действуя не как профсоюзный лидер, который должен помочь рабочим правильно организовать акцию в соответствии с законодательством, попытаться решить вопросы с руководством, избегая крайних мер. Что до случая с КЖРК, то есть сведения, что некоторым рабочим предлагалось неофициальное финансовое вознаграждение за участие в акциях протеста.

Если же принять во внимание, что КЖРК является предприятием, на котором сошлись интересы Рината Ахметова (СКМ) и Игоря Коломойского (т.н. «группа Приват»), то не стоит даже гадать, на чьей стороне в очередной раз выступает профессиональный профсоюзный агент.

Вместо эпилога

Определенная непоследовательность и – по мнению некоторых его коллег – «нечистоплотность» Михаила Волынца, как утверждают информированные источники, стала причиной соответствующего к нему отношения со стороны членов Независимого профсоюза горняков Украины. В НПГУ сейчас сформировались две «фракции». Одни поддерживают лидера организации, а другие наотрез отказываются участвовать в аферах депутата, поскольку побаиваются быть использованными в политических целях, а потом оказаться наедине со своими проблемами.

Важно то, что умение собрать массовку для протестной акции (хоть студентов, хоть пенсионеров, хоть обиженных шахтеров) всегда будет в цене. А тем более, если заказчик получает три в одном: организатора митингов, эксперта для СМИ и драчливого нардепа-провокатора. Что же до обязанностей профсоюза отстаивать права шахтеров – а кто вообще сказал, что профсоюз кому-то что-то должен?

И последний нюанс. Михаил Волынец является бессменным председателем Профсоюза горняков Украины уже 25 лет. Не слишком ли это долгий срок для избираемой должности в неприбыльной общественной организации, в которой по уставу выборы нового председателя должны проходить один раз в 2-3 года? Нет сомнений, что Михаил Яковлевич фактически приватизировал профсоюз, сделав его своим личным бизнес-проектом.