Шахтеров могут использовать для раскачки социально- политической ситуации в Украине

Еще до проведения местных выборов в некоторых политических кругах было принято решение провести апробацию локального сценария с «раскачкой» определенной социальной группы. По устоявшейся украинской традиции жребий пал именно на шахтеров, которых всегда использовали политики в своих грязных играх. Об этом сообщали многие информированные источники еще до нынешних местных выборов.

Ситуация возникла не на пустом месте. Политтехнологи еще в средине лета отмечали существенное падение рейтинга «Слуги народа» по всем проводимым соцопросам. Различные исследования показывали цифры в районе 28-34%. Также понятно было, что представители «зеленой» власти уже не продемонстрируют того результата, который удалось выдать на президентских (во втором туре Зеленский набрал сенсационные 73,22%) и парламентских выборах (за «Слугу народа» проголосовало 43,16% избирателей по многомандатному округу).

Об этом со ссылкой на информированные источники пишет «Эксперт-Украина», анализируя роль искусственно инициированных шахтерских протестов в сложившейся в Украине социально-экономической и политической ситуации.

Болезненная «проба пера»

В аккурат с началом нового политического сезона в Кривом Роге «выстрелила» акция протеста на Криворожском железорудном комбинате (КЖРК): 3 сентября горняки одной из шахт не поднялись на поверхность, после чего к протесту присоединились работники еще 3 шахт. Как позже рассказал в интервью информагентству «Украинские новости» и.о. заместителя председателя правления ПАО «Кривбассжелезрудком» Александр Капука, случившееся стало для менеджмента неожиданностью, ведь никто из сотрудников ранее не выражал свое недовольство: шахты работали стабильно, зарплата тоже шла без задержек и даже ситуация с карантином не повлияла негативно на деятельность предприятия.

Показательно, что участники так называемой забастовки первое время даже не могли внятно сформулировать свои требования, не говоря о том, что они не предупредили руководство об акции и не попытались решить вопрос согласно Закону «О прядке разрешения коллективных трудовых споров», не используя крайние меры.

«Чтобы однозначно говорить о требованиях группы работников необходимо иметь их в виде документа за подписями уполномоченных работниками лиц. У нас в руках такой бумаги нет, хотя мы при каждом общении с кем-то из протестующих просим формализовать их требования. Я умышленно избегаю слов «бастующие» и «забастовка». Если бы это была забастовка, согласно закону, мы бы имели письменные требования и лиц, уполномоченных для ведения переговоров. В нашем случае, периодически происходит, по сути, неформальное общение с отдельными представителями протестующих, которые заявляют различные требования, иногда частично пишут их от руки, при этом не подписываясь. Согласитесь, в таких условиях сложно сказать, являются ли требования полными и окончательными, на чем они основаны и имеют ли право их заявившие выражать мнения всех протестующих. Но мы стараемся вести диалог даже в таких условиях», – так прокомментировал ситуацию «Украинским новостям» Александр Капука.

Напомним, что Горный Закон прямо запрещает подземные акции протеста по любым причинам.

Многие факты косвенно указывали на то, что есть явно кто-то, кто «дергает за ниточки» и руководит процессом, а сама подземная акция протеста является срежиссированной (о чем неоднократно писали). В этом смысле уже ни для кого не является секретом, что львиная доля различного рода митингов и акций протеста перед зданиями влиятельных организаций – это так называемые «проплаченные митинги», за участие в которых существует определенный тариф. Организаторов таких мероприятий журналисты, правоохранители и просто небезразличные граждане не раз «ловили за руку» в момент передачи денег «протестующим».

Другое дело – шахтеры. Почему-то принято считать, что шахтеры исторически бастуют и протестуют исключительно на добровольных началах, а их протестные действия никогда никем не оплачивались. Но, вопреки такому распространенному мнению, в местных криворожских соцсетях и телеграмм-каналах есть многочисленные свидетельства того, что протесты на КЖРК таки были оплачены.

Сейчас же на основе многочисленных доказательств переписок в соцсетях возникает следующая наиболее вероятная картина: некий провокатор приезжает на то или иное предприятие (в данном случае – КЖРК), предварительно договорившись с несколькими местными шахтерами о том, что они будут за некую плату подстрекать других горняков к забастовке.

На каждой более-менее хорошо работающей шахте есть своего рода «сетка» или «пирамида»: приезжий провокатор, его представитель на месте, несколько провокаторов из числа работающих на этой же шахте горняков, кто-то из наземного персонала, кто-то из друзей шахтёров. Всем участникам вершины этой «пирамиды» щедро платят за их деликатный труд. А большинству протестующих – конечно же – никто не платил, тут все сходится с версией о «неподкупности» горняков. Юридическую квалификацию этой схемы (если ее существование будет доказано), равно как и меру уголовной ответственности всех причастных к ней лиц, еще предстоит дать в установленном законом порядке.

Кстати, одной из версий того, почему все же информация о такой системе оплаты протестующим на КЖРК попала в соцсети, называют то, что не всем участникам «сетки» заплатили обещанные за их забастовку деньги (или же заплатили, но не в полной мере), и несколько недовольных разболтали об этом в частных беседах.

Главным рупором протестующих на общенациональном уровне стал популярный в определенных парламентско-олигархических кругах профессиональный организатор забастовок и акций протеста (как его называют многие СМИ) Михаил Волынец. Пока шахтеры сидели под землей и размышляли, зачем же им это все, он активно участвовал в эфирах новостных телеканалов, давал комментарии, рассуждал о деталях акции, не забывая подмешивать в выступления тезисы, удобные для его партии и лично для него.

Параллельно нардеп убеждал, что требования протестующих – обоснованные. Правда, если внимательно посмотреть на все его заявления и эфиры, вы не найдете в них ни одного факта, аналитических данных, ссылки на Закон. Михаил Яковлевич решил не «заморачиваться», прибегнув к более эффективным пустым лозунгам и неаргументированным обвинениям. Как говорится, «пипл хавает». При этом он, как руководитель профсоюза, не стал посредником в этой ситуации, а держался на расстоянии, не участвовал в переговорах, не разъяснял бастующим противоправность занятой ими позиции.

Анализируя ситуацию на КЖРК, многие эксперты отметили: возложенную на профсоюзы функцию (обозначенную в Законе о профсоюзах), Независимый профсоюз горняков Украины не выполнил.

Ведь именно профсоюзы должны были бы организовать людей, не доводя ситуацию до незаконной блокировки предприятия. Профсоюзы должны были разъяснить работникам их права и законный порядок действий, помочь сформулировать и выдвинуть письменные требования к руководству, инициировать проведение коллективных переговоров, подготовить обоснованную позицию трудового коллектива и, в конце концов, возглавить переговоры.

В действительности же профсоюзы не только не предупредили протест на предприятии, но они и не возглавили его.

Понятно, что шахтеры, сидя под землей, постепенно начинали и сами осознавать, в какую историю их пытаются втянуть. И по одному начали подниматься на поверхность. В итоге 15 октября (опять же: за считанные дни до местных выборов) на поверхность поднялись 18 последних участников акции.

«Некоторые профсоюзные деятели спокойно и даже с некоторым азартом смотрят на то, как его члены профсоюза, по большей части по неведению, нарушают закон и одновременно подвергают себя опасности. А ведь профессиональные действия профсоюзных лидеров могли бы предотвратить такой сценарий», – отметил Александр Капука в интервью «Украинским новостям».

При этом предприятие понесло колоссальные убытки, бюджеты страны и региона тоже пострадали, а шахтеры добились только повышения зарплат, которое и так с самого начала предлагали менеджеры предприятия.

После внезапного завершения акции на КЖРК (шахтеры, которые поняли, что их используют как пушечное мясо, вышли на поверхность раньше договоренного) Михаил Волынец на своей странице в Facebook цинично написал: «Главная новость последних суток для нас, кто 43 дня жил событиями на Криворожском железнорудном комбинате: проведение переговоров, достижение консенсуса и главное – прекращение и возвращение горняков «Октябрьской» в семьи».

Получается, что профсоюзный лидер вроде бы и ни при чем, но все же «жил» протестом… правда, делал он это в теплых и комфортных студиях центральных телеканалов, несколько раз приехав в Кривой Рог для того, чтобы сфотографироваться с протестующими.

Качать будут и дальше

Есть ряд деталей, которые косвенно указывают на то, что акция протеста на КЖРК (незаконная, по мнению многих экспертов) была организована на скорую руку, топорно, абсолютно без понимания краткосрочных и долгосрочных последствий, а настоящие дивиденды от акции получили только некоторые политики. Зато эта забастовка дала четкое понимание, что в ближайшем будущем заинтересованным лицам не составит труда раскачать ситуацию не просто в каком-то коллективе, а и во всей стране.

При этом результаты местных выборов окончательно подтвердили, что «Слуги народа» поднялись на волне ничем не подкрепленного всплеска популизма и недовольства предыдущей властью. По предварительным результатам обработки бюллетеней, партия Владимира Зеленского полностью проиграла выборы в областных центрах (и в его родном Кривом Роге, где по странному совпадению находится КЖРК), а ее кандидаты даже не смогли выйти во второй тур (исключение – Ужгород, сами «слуги» говорят еще о Полтаве и Житомире). В городских советах областных центров президентская партия также не сможет быть доминирующей силой. А самый серьезный удар был нанесен в Киеве, где СН набрала меньше 10% голосов.

Так что некоторые эксперты уже прогнозируют непростую зиму с протестами, акциями, забастовками и пикетированием правительственных зданий. Все будет делаться для того, чтобы окончательно свести к нулю рейтинг президентской партии, добиться роспуска парламента и уже весной следующего года провести досрочные выборы в Раду.

Власть же, вероятно, сама того не понимая, дает массу поводов для критики и недовольства народа. Если посмотреть посты Михаила Волынца в Facebook даже за последние несколько дней, можно приблизительно понять, что главный акцент (по крайней мере в ВО «Батькивщина») уже делается на непрофессиональных действиях чиновников в наиболее болезненных вопросах.

Провокаторы достаточно профессионально нагнетают ситуацию, местами мастерски гиперболизируя негатив. Например, 17 октября профсоюзный лидер Волынец заявил, что «бестолковость НКРЭКУ привела к дефолту энергетической отрасли Украины». Хотя все здравомыслящие люди видят, что никакого дефолта нет. 22 октября он обратил внимание на то, что «за 9 месяцев промпроизводство снизилось на 7%», 26 октября обеспокоился тем, что в стране дефицит докторов из-за пандемии COVID-19, а 27 октября его возмутило перераспределение Кабмином 61,5 млн грн для онкобольных на ремонт дорог на Львовщине.

Не нужно быть оракулом, чтобы понимать: протестные настроения в обществе нарастают, но все же беспринципные политики нагнетают ситуацию и постараются использовать ее в своих целях.

Протест уже близко

Ситуация с началом, развитием и окончанием протеста на КЖРК показала: нельзя исключать того факта, что в Украине раскрутка сценария по свержению нынешней власти начнется именно с шахтеров. Они всегда были активными, они всегда требовали, и их всегда использовали политики высшего эшелона в своих целях.

И в данном случае опыт «профессиональных забастовщиков» с их умением моментально создавать «сетки» и «пирамиды» для быстрого развертывания протестов, забастовок и блокировки работы эффективно работающих предприятий.

Многие уже забыли об июньских шахтерских протестах под Офисом Президента Украины, которые можно смело считать отработкой плана давления на власть.

Опять же, организатором акций стал Независимый профсоюз горняков, а Волынец лично принимал в них участие и перемещался короткими перебежками по правительственному кварталу, эксгибиционируя при любой возможности корочку народного мандатория.

И хотя Михаил Яковлевич назвал акцию бессрочной, длилось это странное во всех отношениях событие относительно недолго, но при этом наглядно показало, на кого на самом деле работает конкретный профсоюз и его лидер.

Офис Президента пикетировали представители ряда государственных шахт, в части контроля над которыми сошлись интересы сразу нескольких крупных бизнесменов.

Протестующие требовали погашения задолженности по выплате зарплат, погашения долгов государственных энергетических компаний Центрэнерго, Госуглепостав и Калушской ТЭЦ за уголь, запрета импорта российских и белорусских электричества и угля, а также увольнения главы энергетического комитета Верховной Рады нардепа Андрея Геруса.

В общем, шахтеры государственных шахт некоторое времени погостили в Киеве, осмотрели достопримечательности, сфотографировались с протестными плакатами для СМИ и поехали домой.

Тем временем Волынец вместе с парой десятков привезенных им горняков и дальше всеми силами пытался привлекать внимание журналистов к акции во время отпусков на фоне ухудшающихся карантинных настроений. Но бизнес на протестах шел не очень (Киев все-таки пикетами не удивишь, тем более в карантин), и в конце концов акцию свернули.

Впрочем, в Кабинете Министров тоже сидят образованные люди, которые понимают всю сложность нынешнего положения и возможную подготовку «качелей» с шахтерами. Именно этим можно объяснить тот факт, что в среду, 28 октября, правительство Украины срочно выделило 1,4 млрд грн для выплаты зарплаты работникам государственных угольных шахт, причем деньги взяли из другой бюджетной программы «Реструктуризация угольной отрасли».

Выделение такого лакомого куска вряд ли останется незамеченным другими предприятиями отрасли, которые тоже потребуют либо денег, либо преференций. Июньский протестный финт запросто может повторен.

Если хотя бы часть многочисленной армии горняков приедет в Киев и будет правильно организована любыми «прикормленными» лидерами, с этой силой придется считаться. За шахтерами традиционно пойдут и представители других профессий. Уже сейчас недовольство высказывают врачи, учителя, малый бизнес. Пенсионеры тоже на взводе из-за постоянного повышения коммунальных тарифов, а тут еще и «Нафтогаз» объявил, что с 1 ноября поднимает цену на природный газ для бытовых потребителей на 34,7%. Естественно, что после этого цены на многие товары и услуги полезут вверх, и народ это терпеть не станет. Инфернальную композицию органично дополняет вчерашнее решение Конституционного Суда, которое фактически ставит крест на безвизе для Украины. В общем, заинтересованным политикам стоит только поднести спичку, чтобы разгорелось огромное пламя недовольства.

Тем не менее, если ситуация будет развиваться именно по такому сценарию, то смена власти вряд ли улучшит экономику Украины или усилит государство. Но некоторые люди все же получат свои бонусы: кто-то сядет в заветное кресло в Кабмине (для прямого шефа Волынца Юлии Тимошенко это может быть последним шансом получить потерянную когда-то власть), кто-то под шумок инкорпорирует предприятия конкурентов или купит за бесценок государственные.

Выгода для бенефициаров таких профессиональных организаторов забастовок, как Михаил Волынец, очевидна: в случае досрочных выборов у них есть шансы провести в парламент своих людей (в прошлом году ставка на «Оппозиционный блок» не сработала) и убрать из власти неудобных персон, которые мешают вести бизнес. Об умении Юлии Владимировны находить общий язык со всеми крупными бизнесменами ходят без преувеличения легенды, так что она не будет против, если нардеп ее фракции в очередной раз поведет за собой шахтерские массы в интересах любых новых (или забытых старых) партнеров.

Прискорбно только, что желание простого народа жить лучше обернется его личным обнищанием и станет очередным гвоздем, забитым в гроб отечественной экономики.

Преступление и наказание

Сейчас – по итогам протестов на КЖРК – Михаил Волынец достаточно противоречиво комментирует эту организованную им акцию.

С одной стороны, он рапортует о достижении шахтерами поставленной цели. С другой – продолжает критиковать действия администрации. Есть ли логика в высказываниях профсоюзного лидера?

Если протест закончился достижением цели, то и протестующие, и поддерживающий их Независимый профсоюз горняков Украины, по идее, должны быть довольны результатом. На деле же Михаил Волынец и отдельные подстрекаемые им работники шахт, продолжают утверждать, что зарплата низкая, условия не отвечают законодательству, администрация враждебно настроена, и даже угрожают возобновлением подземного протеста.

Все дело в том, что весь персонал КЖРК (за исключением отдельных заинтересованных Михаилом Волынцом лиц) уже разобрался в сути произошедшего и понял, что достигнутый результат по повышению оплаты вполне приемлем на фоне существующих на других предприятиях отрасли зарплат. И главное – достигнут он был задолго до того, как работники вышли из-под земли. Повышение зарплаты стало результатом переговоров с администрацией, которые вполне могли были бы быть начаты на законных основаниях, не прибегая к подвергающему опасности протесту под землей. Так что логических оснований сидеть в шахте и нарушать законодательство для шахтеров КЖРК (если только им не платили за протест и они не являлись частью упомянутой «сетки») вообще-то не было.

Те из шахтеров, кто решил пообщаться с администрацией КЖРК напрямую, а не через не имеющих отношения к предприятию приезжих «посредников», подтвердили: в руководстве комбината работают вполне контактные люди, готовые говорить на базе рациональных аргументов. И существует вполне законный способ изложить администрации эти аргументы, не прибегая не то что к незаконному протесту в выработке, но и даже к законной забастовке как таковой. Это и беспокоит тех, кто все это время подталкивал людей к нарушению законодательства и нанесению вреда себе самим бесцельным сидением в шахте.

Рано или поздно за незаконные действия, клевету и дискредитацию предприятия придется отвечать. А чтобы убедится, что действия незаконны, не нужно быть юристом. Достаточно просто прочитать профильные законы.

Любым государственным органом, который изучит ситуацию, будет зафиксировано очевидное нарушение ст. 42 Горного закона Украины, запрещающей проводить забастовки в подземных выработках, а также нарушение протестующими установленной законодательством Украины процедуры начала и проведения забастовки. Об этом же, кстати, говорит и международное законодательство, к которому так любит апеллировать украинский профсоюзный лидер, не приводя при этом ни одной его статьи в подтверждение своих доводов.