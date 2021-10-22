Стали известны подробности убийства украинки актером Болдуином

Актер Алек Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицейскими в выяснении всех обстоятельств инцидента со стрельбой на съемках фильма Rust («Ржавчина»), в результате которого погибла оператор-украинка.

«Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль в связи с трагическим инцидентом, который унес жизнь Галины Хатчинсон — жены, матери и нашей уважаемой коллеги, — указал он в заявлении, которое распространено в пятницу его фондом. — Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, которое должно установить, как произошла эта трагедия».

Пистолет, из которого стрелял Болдуин, содержал в себе боевой патрон. Об этом сообщает в пятницу американский журнал Variety со ссылкой на профсоюз работников индустрии развлечений в Лос-Анджелесе.

«Ключевой актер случайно выстрелил одним боевым патроном на месте съемок, попав в оператора и режиссера», — говорится в сообщении, которое разослал профсоюз своим членам.

В заявлении, распространенном в пятницу офисом шерифа округа Санта-Фе, не уточняется, «как произошли данные события и какой тип заряда использовался в оружии». В офисе шерифа также подтвердили, что обвинения в связи со случившимся на данный момент не предъявлены.