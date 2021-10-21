Путин рассказал, чем «Северный поток — 2» лучше украинской ГТС

Газопровод «Северный поток 2» — это современные технологии и современные трубы, выбросов CO2 в 5,6 раза меньше, чем при транзите через Украину, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Северный поток 2» — это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление, движение газа по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит. Эти компрессорные станции — это же маленькие мини-заводы, которые работают тоже на газе, они тоже выбрасывают в атмосферу CO2. В 5,6 раза, в 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзитировании через ГТС Украины«, — сказал Путин, выступая сегодня в Сочи.

Он считает, что экологи в таком случае должны были бы наоборот призывать закрыть транзит через Украину. «Нет, все наоборот — увеличить», — сказал Путин.