Стали известны подробности о выстреле Алека Болдуина в украинку

Режиссер Джоэл Соуза, пострадавший в результате выстрела на съемочной площадке в Нью-Мехико, а также помощник оператора Рид Рассел дали свидетельские показания.

63-летний Алек Болдуин, по словам Джоэля Соузы, получил на съемочной площадке револьвер, который, как его заверили, был не заряжен, передает CNN. Болдуин обращался с оружием осторожно, указал Рид Рассел. За мгновения перед трагедией он тренировался вытаскивать пистолет из кобуры, сидя на ступенях здания церкви. Его задачей было вытащить оружие и направить его в камеру.

В момент выстрела Соуза стоял прямо за спиной Хатчинс, смотрел ей через плечо. По словам режиссера, он услышал «звук, похожий на удар хлыста, и затем громкий хлопок», а Галина Хатчинс схватилась за живот и начала оседать на землю. Рид Рассел вспомнил, как оператор сказала, что не чувствует ног.

В документах указано, что Хатчинс получила ранение в область груди.

Из показаний Джоэла Соузы также следует, что в день трагедии на площадке царил хаос: несколько человек из группы объявили, что уходят из проекта после споров насчет оплаты труда и проживания. Из-за проблем на съемочной площадке у группы была только одна камера, и во время инцидента она была выключена. Соуза также подтвердил, что слышал от сотрудников термин «холодное оружие», означающий, что огнестрел на площадке не был заряжен.

Пистолеты, которые были в руках у трех человек в тот день, проверили пиротехник и помощник режиссера, которые передали их Алеку Болдуину, когда убедились, что оружие не заряжено. Режиссер затруднился ответить на вопрос, проверяли ли сотрудников на наличие боевых патронов в тот день.

«Единственное, что проверяется, — это огнестрельное оружие, чтобы избежать попадания в него боевых патронов. Джоэл (Соуза) заявил, что ни в коем случае не должно быть боевых патронов поблизости или вокруг места происшествия», — говорится в показаниях под присягой.

Рид Рассел рассказал следователям, что перед тем, как случайно выстрелить, Болдуин «пытался объяснить группе, как он вытащит оружие и где будет его рука в этот момент». Рассел не видел сам момент выстрела, а лишь услышал его. При этом, по словам помощника оператора, Болдуин обращался с оружием очень осторожно.

Полиции удалось установить, что пистолет актеру передал помощник режиссера Дэвид Холлс. Он взял его из коробки с реквизитом, полученной от пиротехника, и мог не знать, что в пистолете есть боевой патрон. При этом в 2019 году на Холлса поступали жалобы за поведение на площадке — несоблюдение техники безопасности при использовании оружия и пиротехники, а также харрасмент на работе. Пиротехник, который занимался реквизитом на «Ржавчине», указана в документах полиции как Ханна Гутьеррес. Недавно она завершила работу над своим первым проектом в качестве главного пиротехника на площадке фильма «The Old Way» с Николасом Кейджем.

Алек Болдуин в субботу посетил Мэтта Хатчинса, мужа Галины и отца ее девятилетнего сына, в отеле в Санта-Фе. О визите актер сообщил в Twitter: «Не найдется слов, чтобы выразить мой шок и мою печаль из-за этого трагического инцидента, который забрал жизнь Галины Хатчинс — жены, матери и нашей любимой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицией и детективом, чтобы скорее разобраться, как могла произойти эта трагедия. И я нахожусь на связи с мужем Галины, предлагая всю поддержку ему и его семье. Мое сердце болит за ее мужа, их сына и всех, кто знал и любил Галину».