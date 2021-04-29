Европарламент призвал остановить «Северный поток — 2»

Европарламент призвал страны Евросоюза снизить зависимость от российских энергоресурсов, а также остановить реализацию проекта «Северный поток 2», говорится в резолюции ЕП по итогам дебатов по России на пленарной сессии.

«Европарламент настаивает на том, что ЕС должен снизить свою энергетическую зависимость от России и призывает институты ЕС и страны-члены остановить завершение трубопровода «Северный поток 2», — говорится в документе.

Отметим, что по данным оператора проекта Nord Stream 2 AG (100%-ая дочерняя компания «Газпрома») на 31 марта, «Северный поток 2» построен на 95%.

Резолюции Европейского парламента по международным вопросам носят декларативный, а не обязательный характер. Однако другие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов.