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Группа депутатов Европарламента выступила с заявлением против сделки по «Северному потоку-2»

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Группа депутатов Европарламента выступила с заявлением против сделки по «Северному потоку-2»

Группа депутатов Европейского парламента выступила с заявлением в отношении недавнего заключения соглашения между США и Германией в отношении газопровода «Северный поток-2», констатировав, что его реализация как подрывает безопасность Украины, так и увеличивает энергозависимость самого ЕС от России.

Текст заявления, которое датировано 27 июля, обнародован во вторник в Брюсселе.

«Соглашение между США и Германией в отношении „Северного потока-2“ — не европейское соглашение, но попытка двух стран улучшить свои двусторонние отношения и изменить ситуацию с очень плохой на плохую. Трубопровод „Северный поток-2“ подрывает украинскую безопасности, тем более, что Россия продолжает провокации и увеличивает напряжение в отношении Украины — от наращивания военного присутствия на украинской границе, которое мы наблюдали этой весной до совершенно недавних пропагандистских действий в виде направления жалобы на Украину в Европейский суд по правам человека», — уверены подписанты.

Они также констатировали, что кроме этого, проект «Северный поток-2» противоречит Зеленому курсу ЕС и увеличивает зависимость ЕС от энергетических поставок из России.

«Мы призываем институции ЕС учиться на ошибках прошлых и нынешних отношений с Россией и продолжать поддерживать всестороннюю политику, которая основывается на европейских ценностях, а не на деловых сделках», — подчеркнули политики.

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Заявление подписали Пятрас Ауштрявичюс, Витольд Ващиковский, Андриус Кубилиус, Сандра Калниете, Домене Девеса, Мартин Хойсик, Иван Стефанес, Рамона Стругариу, Радан Канев, Карен Мелхиор, Лиудас Мажилис.

Европарламент, Северный поток-2
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Вторник, 27 июля 2021
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