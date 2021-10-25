В Киеве было 219 дней без морозов

В понедельник, 25 октября, в Киеве впервые за осень 2021 год было зафиксировано понижение температуры до минусовых значений — до — 0,5º, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

Как отмечают в обсерватории, это свидетельствует о завершении безморозного периода, который длился с 13 марта — всего 219 дней. При этом средняя многолетняя дата первых заморозков в воздухе — 21 октября, а продолжительность безморозного периода — 197 дней.

По данным климатологов обсерватории, самые короткие безморозные периоды в Киеве были зафиксированы в 1902 и 1945 годах — 144 дня, самые длинные — по 223 дня в 2008 и 2013 годах.

«Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября», — подчеркнули в обсерватории.