Байден встретится с патриархом Варфоломеем

Президент США Джо Байден проведет в понедельник встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем, который ранее был госпитализирован в американской столице. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, выступая на брифинге на борту самолета американского лидера, который отправился в штат Нью-Джерси.
Ее спросили, пройдет ли в понедельник встреча американского лидера с 81-летним патриархом, у которого были проблемы со здоровьем. «Да, встреча с патриархом этим вечером состоится», — отметила Жан-Пьер.
В понедельник пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата сообщила, что госпитализированный в столице США в воскресенье предстоятель выписан из больницы.
Патриарх прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. В воскресенье, по информации архиепископии, он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотного графика. В качестве меры предосторожности патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. Ожидается, что он пробудет в США до 3 ноября.
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