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Блинкен встретился с патриархом Варфоломеем

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Блинкен встретился с патриархом Варфоломеем

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в понедельник встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем, в ходе которой обсудил сотрудничество Вашингтона с православным сообществом. Об этом говорится в распространенном в понедельник письменном заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

«Они обсудили приверженность США поддержке религиозной свободы во всем мире и возможности для совместной работы с сообществом православных христиан во всем мире над решением беспокоящих обе стороны вопросов, а также с религиозными меньшинствами в Турции и в регионе», — сообщается в тексте.

Отмечается, что Блинкен заявил о поддержке Вашингтоном призыва вновь открыть Халкинскую богословскую школу, которая ранее готовила священников для Константинопольского патриархата и была закрыта 50 лет назад. Блинкен и Варфоломей обсудили также вопросы борьбы с изменением климата.

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Патриарх прибыл в Соединенные Штаты 23 октября. В воскресенье, по информации архиепископии, он почувствовал себя плохо из-за длительного перелета и плотного графика. В качестве меры предосторожности патриарха доставили в больницу Университета Джорджа Вашингтона. В понедельник пресс-служба американской архиепископии Константинопольского патриархата сообщила, что он был выписан из больницы. Ожидается, что Варфоломей будет находиться в США до 3 ноября.

Варфоломей, Энтони Блинкен
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