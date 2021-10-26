Японская принцесса вышла замуж спустя четыре года после помолвки

Принцесса Мако, дочь наследника престола Японии принца Акисино и племянница императора Нарухито, подала документы на регистрацию брака с ее бывшим однокурсником Кэем Комуро, передает Nikkei сообщение управления Императорского двора Японии. Свадьба прошла без церемонии, традиционной для подобных свадеб. После подачи заявления принцесса Мако покинула императорскую резиденцию. Планируется, что 30-летняя женщина, которая уже получила имя Мако Комуро, переедет в Нью-Йорк после получения паспорта.

Ранее принцесса Мако отказалась от положенной ей выплаты в районе 150 млн иен ($1,3 млн). Подготовка к свадьбы сопровождалась обсуждениями в японских СМИ, касающихся долгов матери Кэя Комуро перед императорской семьей на сумму 4 млн иен. В ходе скандала, который длится с 2018 года, у принцессы Мако диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), сообщал императорский двор.

Помолвка принцессы Мако и Кэя Комуро состоялась в сентябре 2017 года. После свадьбы принцесса потеряла все императорские титулы.