Байден извинился за выход США из Парижского соглашения по климату

Президент США демократ Джо Байден извинился перед международным сообществом за решение его предшественника республиканца Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в понедельник на одном из мероприятий в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго.

«Думаю, что мне не следует извиняться, но я извиняюсь за тот факт, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения, что поставило нас в несколько неприятное положение», — сказал он. Байден при этом напомнил, что первым же делом, как только вступил в должность президента, распорядился, чтобы США вернулись в это соглашение.

В ноябре 2020 года США официально вышли из соглашения, так как Трамп, который был тогда президентом, считал, что парижские договоренности перераспределяли американские богатства в пользу других стран, а выполнение положений этого соглашения могло обернуться для Соединенных Штатов потерей 2,7 млн рабочих мест к 2025 году. Байден уже через несколько часов после своей инаугурации 20 января 2021 года подписал указы, отменяющие ряд резонансных решений, которые были приняты его предшественником. В частности, США вернулись во Всемирную организацию здравоохранения и в Парижское соглашение по климату.

Парижское соглашение по климату было принято в столице Франции 12 декабря 2015 года по итогам 21-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года. Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса. Согласно докладу, который был представлен в начале августа в Женеве Межправительственной группой экспертов по изменению климата, средняя температура на поверхности Земли с 2011 по 2020 год была на 1,09 градуса выше аналогичных показателей периода с 1850 по 1900 год. При этом вклад хозяйственной деятельности людей в этот рост составляет около 1,07 градуса.