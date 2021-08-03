В Киеве стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

В Киеве в течение 30-й недели 2021 года зарегистрировано 4,861 тыс. больных гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19, рост заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составляет 5,1%, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.
«Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 78,1%. Сейчас показатель заболеваемости — 164,1. Всего в столице наблюдается рост заболеваемости на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей за счет взрослого и детского населения. Так, заболели 2,634 тыс. детей (рост на 8,3%), взрослых — 2,227 тыс. чел. (рост на 1,1%)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в структуре заболеваемости дети составляют 54,2% (на предыдущей неделе — 52,5%). Из них 35,6% — дети школьного возраста.
«В медицинские учреждения за 30-ю неделю госпитализировано 286 чел., среди них 121 ребенок», — отмечают в КГГА.
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