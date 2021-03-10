Ученые подтвердили пользу цинка при заболевании COVID-19

Употребление пищевых добавок цинка может снизить риск смерти и сократить время выздоровления пациентов с COVID-19, сообщил портал Eurekalert.
Специалисты Медицинского исследовательского института Госпиталя дель Мар и Университета Помпеу Фабра проанализировали уровни цинка у 249 взрослых зараженных коронавирусом, проходивших лечение с 9 марта по 1 апреля 2020 года.
Исследование показало, что в среднем продолжительность пребывания в больнице пациентов с низким уровнем цинка была в три раза дольше, чем у пациентов с нормальным показателем (25 и восемь дней соответственно). Кроме того, содержание цинка в крови было примерно на 20 процентов выше у людей, перенесших инфекцию и выздоровевших.
Ученые отмечают, что плохой прогноз у пациентов с низкими концентрациями этого вещества обусловлен как его влиянием на иммунный дисбаланс, так и повышением вирусной нагрузки, поскольку низкие уровни цинка ускоряют распространение патогена в организме.
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