В Киеве установлен антирекорд по количеству умерших от Covid-19 за сутки

В Киеве за минувшие сутки подтверждены 1738 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 60 человек скончались, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.
«1738 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (в общей сложности 261 535). ...60 летальных исходов от вируса (всего 6268)», — написал Кличко в соцсети Facebook во вторник.
Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО, это самое большое количество скончавшихся за сутки с начала пандемии.
Среди умерших 39 женщин в возрасте от 38 до 89 лет и 21 мужчина от 49 до 93 лет.
Госпитализированы за сутки 211 человек.
Выздоровели 1157 человек. Всего с начала пандемии коронавирус преодолели 230 623 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания выявили в Деснянском районе — 569 случаев, Дарницком — 262 случая, и в Святошинском районе — 254 новых случая.
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