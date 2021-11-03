Президент Польши подписал спецзакон о «стене» с Беларусью, РФ и Украиной

Президент Польши Анджей Дуда подписал спецзакон о строительстве заграждения на государственной границе, которая является внешней границей ЕС (с Беларусью, Россией и Украиной).
Об этом сообщает канцелярия президента Польши, передает Укринформ.
«2 ноября президент Анджей Дуда подписал закон от 29 октября о строительстве заграждения на государственной границе», — отмечает канцелярия главы государства.
Этот спецзакон на прошлой неделе поддержали обе палаты польского парламента. Он предполагает строительство современного высокого заграждения, оборудованного системами видеомониторинга и фиксации движения, стоимостью более 1,6 млрд злотых (свыше 400 млн долл.). Реализация проекта будет происходить вне тендерных процедур в ускоренном режиме. Инвестором проекта будет главный комендант Пограничной службы Польши.
Закон вступает в силу со дня его опубликования в Вестнике законов.
Пресс-секретарь правительства РП Петр Мюллер сообщил в среду, 3 ноября, что работы начнутся через несколько недель, а их завершение планируется через несколько месяцев.
Как сообщалось, ежедневно польско-белорусскую границу пытается пересечь несколько сотен нелегальных мигрантов с Ближнего Востока и стран Африки. Варшава обвиняет Минск в сознательном создании миграционного давления на общей границе в рамках гибридных действий Минска и Москвы против Польши и ЕС.
С начала сентября в населенных пунктах Польши вблизи границы с Беларусью действует чрезвычайное положение. Польские пограничники регулярно сообщают о провокациях на границе со стороны белорусских служб.
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