Американская разведка вновь предупреждает о готовящемся вторжении России в Украину

Американская разведка предупредила европейских союзников о растущей угрозе российского вторжения в Украину с наступлением холодов, сообщил телеканал СВС.

«Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада», — сообщили CBS информированные источники из числа официальных лиц.

Источники отмечают, что имеющее место наращивание РФ войск на границе с Украиной в последнее время превышает предыдущие аналогичные действия российских властей.

«В отличие от наращивания сил прошлой весной, которое было расценено как демонстрация силы, сотрудники разведки США предупреждают, что нынешнее может быть подготовкой к фактическому вторжению на Донбасс на Востоке Украины», — говорится в сообщении.

Телеканал напоминает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс внимательно следит за «большой и необычной концентрацией российских войск» вблизи границы с Украиной.