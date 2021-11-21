Американская разведка вновь предупреждает о готовящемся вторжении России в Украину

Американская разведка предупредила европейских союзников о растущей угрозе российского вторжения в Украину с наступлением холодов, сообщил телеканал СВС.
«Вторжение зависит от погоды, но может произойти в течение нескольких недель, если не будет вмешательства со стороны Запада», — сообщили CBS информированные источники из числа официальных лиц.
Источники отмечают, что имеющее место наращивание РФ войск на границе с Украиной в последнее время превышает предыдущие аналогичные действия российских властей.
«В отличие от наращивания сил прошлой весной, которое было расценено как демонстрация силы, сотрудники разведки США предупреждают, что нынешнее может быть подготовкой к фактическому вторжению на Донбасс на Востоке Украины», — говорится в сообщении.
Телеканал напоминает, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в пятницу, что альянс внимательно следит за «большой и необычной концентрацией российских войск» вблизи границы с Украиной.
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