Конституционный суд проверит судебную реформу

Конституционный суд рассмотрит конституционность судебной реформы, согласно которой решающий голос по отбору членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей (ключевые органы управления судебной системой) получат делегированные странами Запада международные эксперты. КС открыл производство по представлению Верховного суда.
Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.
«Обращаю внимание на то, что дело открыто в рекордно короткие для Конституционного суда сроки», — сказала нардеп.
Напомним, ранее Верховный суд направил в Конституционный суд обращение Высшего совета правосудия относительно неконституционности положений закона о порядке назначения членов ВСП.
Такое постановление судьи Верховного суда приняли на пленуме в начале октября. «За» проголосовали 129 судей, «против» — 15.
Выступая на пленуме с аргументацией обращения в КС, глава ВС Валентина Данишевская отметила, что реализацию судебной реформы необходимо «обезопасить от нарушений Конституции».
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