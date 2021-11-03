Конституционный суд проверит судебную реформу

Конституционный суд рассмотрит конституционность судебной реформы, согласно которой решающий голос по отбору членов Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей (ключевые органы управления судебной системой) получат делегированные странами Запада международные эксперты. КС открыл производство по представлению Верховного суда.

Об этом сообщила представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря.

«Обращаю внимание на то, что дело открыто в рекордно короткие для Конституционного суда сроки», — сказала нардеп.

Напомним, ранее Верховный суд направил в Конституционный суд обращение Высшего совета правосудия относительно неконституционности положений закона о порядке назначения членов ВСП.

Такое постановление судьи Верховного суда приняли на пленуме в начале октября. «За» проголосовали 129 судей, «против» — 15.

Выступая на пленуме с аргументацией обращения в КС, глава ВС Валентина Данишевская отметила, что реализацию судебной реформы необходимо «обезопасить от нарушений Конституции».