ABBA выпустила первый альбом за 40 лет

Шведская группа ABBA в пятницу выпустила новый альбом Voyage, который стал первым за 40 лет после распада группы. Об этом сообщается на официальном сайте музыкального коллектива.
«ABBA возвращается с новым альбомом Voyage», — говорится на сайте. Отмечается, что альбом уже доступен для прослушивания на музыкальных интернет-сервисах, а также на CD-дисках и аудиокассетах.
На виртуальной пресс-конференции из Лондона в начале сентября группа рассказала, что планирует выпуск альбома Voyage с 10 новыми песнями. Было также объявлено о шоу, которое будет проходить в Лондоне на построенной специально для этого мероприятия концертной арене, рассчитанной на 3 тыс. зрителей. Шоу будет носить такое же название, как и записанный после 40-летнего перерыва альбом. Вместе с четырьмя «аббатарами» — голограммами членов квартета — будут выступать десять живых музыкантов.
По данным официального сайта шоу, первые концерты назначены на конец мая.
Согласно информации британской вещательной корпорации Би-би-си, в мире продано около 400 млн синглов и пластинок группы. В 2015 году композиция ABBA под названием Dancing Queen («Танцующая королева») была включена в Зал славы престижной американской премии Grammy. Фильмы Mamma Мiа! («Мама миа!») и Маmma Мia! 2, в основу которых положены песни шведской группы, по данным известного кинопортала IMDb, на двоих собрали в мировом прокате более $1 млрд.
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