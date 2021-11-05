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В Раде хотят создать комиссию для расследования причин смерти депутата Полякова

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В Раде хотят создать комиссию для расследования причин смерти депутата Полякова

Депутат Верховной Рады Анна Скороход выступила с предложением создать временную следственную комиссию в парламенте для расследования причины смерти 8 октября депутата Антона Полякова. С такой просьбой она обратилась с трибуны парламента в пятницу, назвав смерть коллеги убийством.

«Я прошу создать временную следственную комиссию, благодаря которой мы сможем полноценно разобраться в этом деле и прийти к тому или иному выводу о его смерти — убийстве», — сказала она. Скороход уверена, что обнародованная правоохранительными органами информация о содержании наркотических веществ в крови Полякова «безосновательна и не имеет ни одного шанса на жизнь». «Он герой нашего времени, которого жестоко убили, и мы как коллеги должны разобраться в этом деле», — настаивает она.

До этого в пятницу парламент проголосовал за отстранение депутата от фракции правящей партии «Слуга народа» Галину Третьякову на пять пленарных заседаний за то, что после кончины Полякова она в партийном чате написала, что теперь стало на одного врага меньше.

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Ранее Скороход уже заявляла, что Поляков стал жертвой убийства. По ее словам, он не принимал наркотики, также Скороход сообщила, что состояла с Поляковым в близких отношениях.

Поляков стал депутатом Верховной рады в 2019 году, его кандидатура была выдвинута партией «Слуга народа» от Черниговской области. Позже политик был исключен из партии и присоединился к депутатской группе «За будущее».

Анна Скороход, Антон Поляков
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