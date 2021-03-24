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Прокуратура объявила Азарову подозрение в госизмене за «Харьковские соглашения»

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Прокуратура объявила Азарову подозрение в госизмене за «Харьковские соглашения»

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову объявили подозрение в государственной измене по делу о «Харьковских соглашениях». Ему инкриминируют действия во вред суверенитету Украины по предварительному сговору с тогдашним президентом Виктором Януковичем.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генпрокурора.

Экс-глава Правительства подозревается в том, что, действуя совместно и по предварительному сговору с бывшим Президентом Украины, понимая, что соглашение между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины противоречит Конституции и Закону Украины «О международных договорах Украины», совершил действия, направленные во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины.

Установлено, что 20 апреля 2010 года, находясь на территории Российской Федерации, бывший премьер-министр Украины согласился на навязанные представителем иностранного государства — Президентом РФ Дмитрием Медведевым условия продления срока пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины на 25 лет под предлогом получения скидки на газ.

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С 21 апреля 2010 по 23 апреля 2010 года он обеспечил согласование проекта Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины и Закона Украины о его ратификации министерствами, другими центральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами без фактического рассмотрения этих документов уполномоченными органами.

Кроме того, экс-глава Правительства в апреле 2010 года на закрытом заседании Кабинета Министров Украины подписал распоряжение об одобрении указанного Соглашения Правительством Украины и, в нарушение Закона Украины «О международных договорах Украины», внес проект Соглашения на рассмотрение Президенту Украины, отмечает прокуратура.

Николай Азаров, Харьковские соглашения, Офис генпрокурора
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