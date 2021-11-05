Отстраненным из-за отказа вакцинироваться не будут выплачивать больничные

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) не будет предоставлять помощь по больничным листкам работникам, отстраненным от работы из-за их отказа или уклонения от обязательной профилактической прививки против COVID-19, сообщает пресс-служба Фонда.

ФССУ уточняет, что выплаты не будут осуществляться за дни временной нетрудоспособности, которые совпадают с днями отстранения от исполнения обязанностей.

Напомним, что за прошедшие сутки 270 320 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 190 327 человек, полностью иммунизированы — 79 993 человека.

С начала кампании привито 11 086 047 человек, из них получили одну дозу — 11 086 045 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы — 7 762 884 человека. Всего сделано 18 848 929 прививок.