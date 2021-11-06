Глава ЦРУ ездил в Москву поговорить про Украину

Целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российский воск в районе украинской границы, сообщил телеканал CNN.
«Президент Джо Байден в начале этой недели направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России», — говорится в сообщении телеканала, ссылающегося на свои источники.
В нем утверждается, что «США все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы с Украиной».
CNN отмечает, что «администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом».
Шеф ЦРУ высказал опасения США по поводу того, что Россия близка к тому, чтобы использовать экспорт газа в качестве рычага давления в то время, как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, могут зимой столкнуться с энергетическим кризисом.
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в пятницу: «Мы продолжаем наблюдать за необычной активностью российских военных близ границы с Украиной. Мы продолжаем консультироваться с союзниками и партнерами по этой теме», — сказал он.
«Я не могу говорить о намерениях России, я не могу вдаваться в детали оценок разведки, но я отмечу, что любые действия России, направленные на эскалацию или агрессию, будут серьезно беспокоить США», — добавил Кирби.
Конгрессмены-республиканцы Майк Роджерс и Майк Тернер призвали президента США Джо Байдена расширить поставки оружия Украине и наращивать военное присутствие в Черном море.
В письме президенту законодатели отметили, что этим меры необходимы для предотвращения угрозы нового вторжения со стороны российских войск.
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