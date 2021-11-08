Тема Украины обсуждалась в ходе визита директора ЦРУ в Москву

Тема Украины обсуждалась во время недавнего визита в Москву директора ЦРУ Уильяма Бернса, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Что касается обсуждения Украины в ходе недавнего пребывания в Москве директора ЦРУ, то да, эта тема звучала. Но она постоянно звучит в ходе контактов с американскими представителями, которые отвечают за российское направление, за ситуацию в так называемой «большой Евразии», — сказал он «Интерфаксу» в субботу.

По данным телеканала CNN, целью визита директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву было разобраться в намерениях России в отношении Украины и предупредить о внимании, которое Вашингтон уделяет перемещениям российский воск в районе украинской границы.

«Президент Джо Байден направил директора ЦРУ Уильяма Бернса в Москву, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием российских войск вблизи границы с Украиной, и попытаться определить мотивы действий России», — говорится в сообщении телеканала, ссылающегося на свои источники.

В нем утверждается, что США все больше обеспокоены нерегулярным перемещением российских войск и техники вблизи северной границы с Украиной.

CNN отмечает, что «администрация Байдена в последние дни активизировала свои усилия по деэскалации растущей напряженности в отношениях между Москвой и Киевом».

Шеф ЦРУ высказал опасения США по поводу того, что Россия близка к тому, чтобы использовать экспорт газа в качестве рычага давления, в то время как Украина и другие европейские страны, по прогнозам, могут зимой столкнуться с энергетическим кризисом.