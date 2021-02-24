Кандидат на пост главы ЦРУ считает Китай главным вызовом для США

Крупнейший геополитический вызов для США исходит от Китая, конкуренция с ним станет задачей на десятилетия. Об этом заявил в среду кандидат на пост главы ЦРУ Уильям Бернс, выступая в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США, сообщает ТАСС.

«Сегодняшняя обстановка в мире становится все более сложной и конкурентной. Это мир, в котором сохраняются знакомые угрозы — от терроризма и распространения ядерного оружия до агрессивной России, провокационной Северной Кореи и враждебного Ирана. Но это также мир новых вызовов, в котором изменение климата и отсутствие глобальной безопасности в области здравоохранения наносят тяжелый урон американскому народу, в котором киберугрозы представляют все большую опасность для нашего общества и в котором враждебное, хищническое руководство Китая представляет собой крупнейшее геополитическое испытание», — отметил Бернс, кандидатуру которого выдвинул президент Джо Байден.

Американский лидер, напомнил он, заявил, что «победа над Китаем в конкурентной борьбе будет ключевой задачей для американской национальной безопасности в предстоящие десятилетия».

«Если моя кандидатура будет утверждена, то мой подход к руководству ЦРУ будет формироваться четырьмя ключевыми и взаимосвязанными приоритетами: Китаем, технологиями, людьми (то есть развитием кадрового потенциала ведомства — Ред.) и партнерствами», — заявил Бернс на слушаниях по утверждению своей кандидатуры. По его словам, у Вашингтона и Пекина будут сферы, в которых двустороннее сотрудничество — в интересах обеих стран: от изменения климата до нераспространения. «И я очень хорошо понимаю, что Китай Си Цзиньпина не лишен собственных проблем и слабостей. Тем не менее растет число областей, в которых Китай Си является грозным авторитарным противником — методически укрепляя свои возможности по краже интеллектуальной собственности, подавлению собственного народа, запугиванию своих соседей, расширению своего глобального охвата и усилению влияния в американском обществе», — утверждает Бернс.

«Партнерские отношения и союзы Америки — вот что отличает нашу страну от более одиноких крупных держав, таких как Китай и Россия», — полагает он.

Бернс также заявил, что на месте руководства образовательных учреждений США закрыл бы действующие в стране Институты Конфуция, занимающиеся популяризацией китайского языка и культуры.

По его мнению, китайские культурные и образовательные программы в американских учебных заведениях, в том числе непосредственно Институты Конфуция, используются Пекином для продвижения своих интересов.