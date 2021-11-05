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Pfizer поделилась данными об эффективности ее нового лекарства от COVID-19

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Pfizer поделилась данными об эффективности ее нового лекарства от COVID-19

Американская компания Pfizer заявила, что произведенный ею антивирусный препарат для лечения COVID-19, принимаемый перорально, по результатам второй фазы клинического исследования показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте фармацевтической компании в пятницу.

«По результатам промежуточного анализа фазы 2/3 у не госпитализированных взрослых испытуемых, зараженных коронавирусом, PF-07321332 показал снижение риска госпитализации или летального исхода на 89%», — сказано в сообщении. Отмечается, что среди участников контрольной группы в рамках исследования не было зафиксировано ни одного случая смерти.

В Pfizer выразили желание получить разрешение на экстренное использование своего нового лекарства, представив данные о проведенном исследовании в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.

В свою очередь агентство Reuters отмечает, что курс лечения новым препаратом будет состоять из трех таблеток, принимаемых дважды в день. По информации агентства, Pfizer намерена произвести более 180 тыс. доз такого лекарства к концу года, а за следующий год количество доз планируется довести до 50 млн.

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Ранее в компании сообщили, что первая фаза исследований показала хорошую переносимость и безопасность препарата. По их оценке, новое лекарство потенциально можно будет принимать при проявлении первых симптомов коронавируса или после контакта с инфицируемым без необходимости госпитализации.

Pfizer
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Пятница, 5 ноября 2021
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