Разумков обнародовал список депутатов своего объединения «Разумная политика»

Бывший председатель Верховной Рады, внефракционный народный депутат Дмитрий Разумков обнародовал полный список из 25 парламентариев, которые войдут в межфракционное объединение «Разумная политика».

Согласно фотокопии, обнародованной на его странице в Фейсбуке, членами этого МФО станут 21 член фракции «Слуга народа» (Владимир Козак, Василий Мокан, Роман Соха, Нелли Яковлева, Оксана Дмитриева, Валерий Божик, Дмитрий Микиша, Артем Дмитрук, Ольга Саладуха, Олег Воронько, Александр Бакумов, Ольга Коваль, Дарья Володина, Михаил Новиков, Роман Бабий, Алина Загоруйко, Константин Касай, Дмитрий Гурин, Михаил Крячко, Евгений Петруняк, Иван Юнаков), два представителя от «Батькивщины» (Андрей Николаенко, Владимир Кабаченко), а также внефракционный нардеп Людмила Буймистер.

Вместе с тем Разумков сообщил, что обращение о создании межфракционного объединения «Разумная политика» уже находится на рассмотрении руководства парламента. «На следующей пленарной неделе председательствующий на заседании должен официально объявить о его создании», — добавил он.

Как сообщалось, Разумков 5 ноября объявил о создании в парламенте межфракционного объединения «Разумная политика», в которое войдут 25 народных депутатов. По словам политика, «это те люди, которые придерживаются принципов, которых трудно было сломать и Офису президента» во время голосования за его отставку с должности спикера.