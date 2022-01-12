Инфляция в США ускорилась до максимума с 1982 года

Годовая инфляция в США в декабре прошлого года росла самыми быстрыми темпами за последние 40 лет, увеличившись на 7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,5%, следует из опубликованных в среду данных Минтруда страны.
Эксперты ожидали, что годовой показатель инфляции составит 7,1%, в месячном выражении — 0,4%.
В США седьмой месяц подряд инфляция превышает отметку в 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система страны, выполняющая функции центрального банка, повысит базовую процентную ставку раньше запланированного срока.
Сам финрегулятор допускает такую возможность. Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что ставку будут поэтапано повышать, если инфляция сохранится на высоком уровне.
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