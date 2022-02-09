В Украине снова растет инфляция

Рост потребительских цен в Украине в январе 2022 года ускорился до 1,3% с 0,6% в декабре и 0,8% в ноябре 2021 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
В то же время в январе прошлого года она также составляла 1,3%, поэтому в годовом измерении инфляция осталась на уровне 10%, указало ведомство.
Базовая инфляция за прошедший месяц снизилась до 0,1% с 0,4% в декабре и 0,8% в ноябре. С учетом 0,3% в январе 2021 года в годовом измерении базовая инфляция уменьшилась 7,6% с 7,9% по итогам минувшего года.
Как сообщалось, в 2021 году инфляция в Украине выросла до 10% с 5% в 2020 году и 4,1% в 2019 году.
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