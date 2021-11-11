США и Украина подписали хартию о двустороннем сотрудничестве

Власти США и Украины привержены продолжению сотрудничества, нацеленного на противостояние агрессивным действиям России, говорится в подписанной в среду обеими сторонами обновленной хартии о двустороннем сотрудничестве.

«США и Украина намерены продолжать принимать серию важных мер, чтобы защитить украинскую сторону от прямых и „гибридных“ внешних угроз. Также речь идет о том, чтобы Россия несла ответственность за подобные агрессивные действия и нарушения международного права», — говорится в документе, опубликованном госдепом.

Также в нем отмечается готовность Вашингтона и Киева работать с союзниками по черноморскому региону, чтобы «обеспечивать свободу судоходства, противостоять внешним угрозам и вызовам во всех сферах».

США обещают продолжать помогать Украине в проведении реформ в сфере обороны и безопасности, продолжать в дальнейшем проведение масштабных совместных учений.

Ранее в среду обновленную хартию в Вашингтоне подписали глава госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.