Кулеба обсудил ситуацию на Донбассе с главой дипломатии ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обсудил с высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем ситуацию с безопасностью на Донбассе и у украинских границ, сообщает пресс-служба МИД Украины.

«Глава украинской дипломатии рассказал высокому представителю ЕС о ситуации с безопасностью на Донбассе, в Крыму и вдоль украинских границ», — говорится в сообщении, обнародованном в воскресенье.

В нем уточняется, что Кулеба отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий.

«Жозеп Боррель заверил в поддержке ЕС суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», — подчеркивают в МИД.