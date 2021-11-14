В «Слуге народа» назвали пятерых претендентов на должность главы партии

Партию «Слуга народа» вместо Александра Корниенко могут возглавить народные депутаты Андрей Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко или Галина Янченко.
Об этом сообщил депутат от «Слуги народа» Юрий Камельчук в эфире «Украина 24».
«Господин Мотовиловец, Евгения Кравчук, Елена Шуляк, Николай Тищенко, Галина Янченко — это среди таких самых активных. Я считаю, они могут быть достойными продолжателями дела господина Корниенко», — заявил Камельчук.
По его словам, кандидатуры будут выдвигаться непосредственно на съезде партии в понедельник.
«Но выдвигать непосредственно кандидатов — еще не означает, что будет 100% сразу проголосовано. Может быть какой-то второй тур или что-то еще. Но мы это увидим в понедельник», — подчеркнул он.
Напомним, 15 ноября состоится съезд партии «Слуга народа». Главным вопросом собрания станет переизбрание главы политсилы.
Действующий председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко был избран на должность первого вице-спикера парламента, в связи с этим он решил сложить свои полномочия в руководстве политсилы. При этом Корниенко останется членом партии «Слуга народа».
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